Atletica, prove multiple: Marsegaglia e Caiani, Italiani con medaglie e record

A Busto Arsizio si sono svolti i Campionati Italiani di Prove Multiple 2025 e l’Atletica Team-A, guidata dal presidente Agostino Rossi, ha festeggiato per le medaglie di bronzo vinte nella categoria Promesse da Gaia Nour Marsegaglia e da Andrea Caiani.

Atletica, prove multiple: prima volta oltre 7mila per Andrea Caiani

Ha esultato soprattutto Andrea (classe 2005) nel salire sul podio della categoria Under 23 con 7167 punti, prima volta per lui oltre il muro dei settemila ma soprattutto capace di migliorare di ben 299 punti il suo precedente record e per mettersi al collo la medaglia di bronzo. A Busto, nella classifica generale ha chiuso con la sesta posizione la prova nell’eptathlon che ha consegnato il primo titolo italiano Assoluto all’aperto al piemontese Andrea Cerrato. In questi Campionati Italiani prove multiple, il 26enne decatleta dell’Atletica Fossano per l’occasione ha migliorato in modo sensibile il PB già ritoccato a Multistars e si è portato a casa oro e Trofeo Franco Sar con 7803 punti, 11esimo punteggio italiano della storia a una lunghezza dalla graduatoria dei top ten.

Atletica Marsegaglia Gaia Team A Giavellotto Busto-2025 Foto Fidal

Atletica, prove multiple: Gaia Nour Marsegaglia bronzo U23 e settima generale

Discorso parallelo per Gaia Nour Marsegaglia (classe 2005) anch’essa del Team-A che ha vinto il bronzo Under 23 e con il nuovo personale di 4906 punti ha potuto inserirsi al settimo posto generale dell’eptathlon. In questa specialità Sara Chiaratti (Libertas Unicusano Livorno) ha vinto il secondo titolo italiano assoluto consecutivo con 5575 punti. Gaia Nour ha migliorato il suo punteggio meritando la medaglia di bronzo.

Nei Campionati, sono da evidenziare i risultati di due portacolori dell’Atletica Monza: nell’eptathlon juniores, Lisa Maria Caramello (classe 2006) ha chiuso al sesto posto con 4588 punti (oro per Sofia Bonafè, Pontevecchio Bologna, con 5288 puntti); nel decathlon maschile juniores, 19° posto per Emanuele Fiorucci (classe 2007) con 5594 punti nella prova vinta con 7198 p. dal trentino Kevin Lubello (Lagarina Crus Team).