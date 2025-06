Nei Campionati italiani di atletica leggera spiccano i risultati della società Team-A Lombardia (la sede operativa è a Brugherio) ma soprattutto fanno festa le ragazze titolari di una formazione che ha conquistato la promozione alla Serie A Bronzo 2026 mentre quella maschile ha sfiorato il prestigioso en-plein chiudendo la prova, sempre del Raggruppamento Serie B Bronzo, al quarto posto a soli due punti dal terzo.

Atletica: le ragazze del Team-A Lombardia conquistano la Serie A, Melissa Casiraghi mattatrice

A Bergamo, nel Campionato squadre femminili (solo le prime due erano promosse nella Serie A Bronzo) il Team-A Lombardia, guidato al presidente Agostino Rossi, ha perfezionato il salto di categoria raccogliendo 144 punti per posizionarsi alle spalle dell’Atletica Mondovì Acqua San Bernardo, prima con 148 punti. Foto di copertina per Melissa Casiraghi (23/2/2005 è di Agrate Brianza e dal 2021 gareggia con il Team-A) per aver vinto due gare: il martello con 53,96 e il peso con 10.97 con a fianco atlete performanti come Marta Radaelli seconda nel disco (38,27), Emma Contotto seconda nel giavellotto (39,50). Poi sono da rimarcare anche i punti portati a casa dall’under 18 arcorese Caterina Meani (quinta nei 400m ostacoli con il PB a 1:04.52 dopo la quarta piazza sui 100m ostacoli con il crono 14.95) e i secondi posti delle staffette 4×400 con Martina Ratti, IrisLazzarin, Vittoria Piazza, Aurora Comandè (in 3:55.41) e della 4×100 con M.Ratti, Veronica Zaina, Elisa De Santis e Denise Rega (in 47.26).

Atletica: il Team-A Lombardia maschile chiude quarto

Promozione sfiorata invece per la squadra maschile. Qui il Team-A Lombardia ha chiuso al quarto posto con 129 punti, a soli due dal terzo posto. A livello individuale, vittorie per Andrea Caiani nei 110 hs (14.72), Niccolò Contotto tornato a saltare forte nel lungo (7.51), Andrea Fassina primo nel disco (46.32) e terzo nel martello (52.89), Giuseppe Dino primo nei 5000 marcia (22:38.84). Da evidenziare anche il secondo posto della staffetta 4×100 (E.Lunghi, L.Cisana, A.Caiani, G.Motta) e i quarti posti di Tommaso Chinello nel triplo (14.38), Marco Ionne nell’asta (4,30) e di Emanuele Lunghi sui 400 (48.04).