Atletica, Golden Gala: Filippo Tortu torna a correre i 100 metri, Sioli quinto nell’alto

Filippo Tortu ricomincia dal 10”19 sui 100 metri del Golden Gala di Roma. Il velocista di Carate Brianza venerdì sera all’appuntamento dell’Olimpico con la Diamond League è tornato sul rettilineo che l’aveva lanciato a livello giovanile fin dagli Allievi e visto esplodere nel 2018 quando fresco ventenne era stato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi (9”99).

Poi una fase di stallo cronometrico e il clic di Marcell Jacobs quando ha lasciato il lungo concentrandosi sulla velocità, la gloria di Tokyo con la 4×100 e un’ultima frazione di grande stoffa, il passaggio ai 200 metri. Forse una distanza più consona per il suo fisico ma che finora non hanno regalato l’agognato sub 20” (ma l’argento europeo).

Atletica, Golden Gala: Filippo Tortu settimo in 10″19, «pensavo meglio ma la base c’è»

Nella serata romana ha sfrecciato l’americano Trayvon Bromell con la migliore prestazione dell’anno in 9”84. Un ritorno ad alti livelli per staccare l’ivoriano Emmanuel Eseme, secondo in 9.99. Terzo in 10.01 l’altro sprinter africano, il keniano Ferdinand Omanyala. Tortu è finito settimo dietro alla truppa di americani formata da Hicklin (10”04), Kerley (10”06) e Lindsey (10”18). Buona uscita dai blocchi per lui alla pari con la testa della gara, poi l’allungo degli avversari negli ultimi trenta metri.

«Ho fatto un ottimo avvio – ha detto nel dopo gara – ci ho lavorato tanto, poi però negli ultimi metri mi sono indurito e mi sembrava di correre in salita. C’è da lavorare ma c’è una discreta base: pensavo di stare meglio sinceramente. Questa gara non credo rispecchi il mio stato di forma».

Nelle conferenze stampa pre manifestazione, Tortu aveva annunciato il ritorno sullo sprint e l’intenzione di “scendere sotto i 10 secondi”.

Atletica, Golden Gala: Matteo Sioli salta quota 2,23

Nella serata romana ha brillato il giovane padernese Matteo Sioli, quinto nel salto in alto. Argento mondiale U20, campione italiano e bronzo agli Europei indoor, ha saltato 2,23 fallendo poi 2,26 con il tifo di Gianmarco Tamberi, tornato alle gare e uscito a 2,16. Ha vinto il coreano iridato indoor Woo Sang-Hyeok con 2,32 davanti al world leader ucraino Oleh Doroshchuk 2,30I e al giamaicano Romaine Beckford (2,26). Sioli è stato il migliore azzurro: Manuel Lando ha chuso settimo, Stefano Sottile nono.

Atletica, Golden Gala: Battocletti e Furlani

In pista show di Nadia Battocletti al record italiano sui 5mila in 14:23.15: per lei terzo posto e la seconda prestazione europea di sempre. La gara è stata vinta dalla keniana Beatrice Chebet con la seconda prestazione di sempre (14:03.69).

Nel lungo secondo posto per Mattia Furlani: all’ultimo salto aveva piazzato il sorpasso sul greco Tentoglou con 8.13, ma all’ultima rincorsa ha subito l’8.34 dell’australiano Liam Adcock.