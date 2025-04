Nel meeting dedicato al mezzofondo andato in scena a Busto Arsizio in copertina si è inserito il crono 1:00.42 ottenuto da Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) nella gara ad invito sui 500: per l’atleta cresciuto nella Vis Nova Giussano si tratta del nuovo PB che lo pone terzo nelle liste all time di questa disciplina spuria a livello nazionale, in una lista guidata tuttora dal compianto Donato Sabia, scomparso nell’aprile 2020, che nel 1984 proprio a Busto fece 1:00.08, all’epoca miglior prestazione mondiale.

Atletica: Trofeo Brambilla di Meda, le gare in pista

Nella 2° prova del Trofeo Cesare Brambilla con gare per Cadetti/e organizzate sulla pista dello stadio Mino Favini di Meda dall’@tletica Meda con il coordinamento di Fidal Milano, importanti risultati degli atleti brianzoli in particolare per Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio) che vince nei 300 l’argento in 36.81 (oro per Fabio Giudice della Riccardi in 36.60) mentre nei 100 hs si impone in 13.79 su Enrico Fulgione (A.Vignate) 13.81 e Niccolò Poschi (Aspes Milano) in 14.09.Nei 300 hs sfreccia Sofia Sguera (SAO Cornaredo) con 44.88 davanti ad Alessia Bertuzzi (Atletica Monza) 47.33, Matilde Trecchi (Circuito Running) 51.52 e Lucia Varricchio (Atletica Concorezzo) 52.11.

Atletica Meda – da sinistra Fulgione Lanzini Poschi – Fidal Milano

Atletica: Trofeo Brambilla di Meda, le pedane

Sulle pedane dei salti bene nell’alto l’1.60 di Greta Troise (Vignate) e Grace Zefi (Atletica Desio); al maschile in due salgono a 1.68: Raphael Gussoni (Cornaredo) e Riccardo Zani (A.Concorezzo).

Nell’asta vittoria per Matilde Galletta (NA Astro) con 2.70 davanti a Carlotta Della Bosca (GSA Brugherio) e Giulia Verderio (Athl.Villasanta) con 2.20; nel maschile, 2.40 per Michele Boracchi (Punto It) e Romeo Salvo (Forti e Liberi Monza).

Nel triplo vince Edi Viganò (Forti e Liberi Monza) con 11.19 seguita da Tecla Berselli (Punto It) 10.50; la sfida Cadetti va ad Andrea Colombini (A.Meneghina) con 11.48 davanti alla coppia della Polisp.Besanese: Salvatore Di Giorgio 11.33 e Alessandro Colombo 10.75.

Nel lungo vince Wilma Panzacchi (A.Riccardi) con 4.99 seguita da Gloria Lucido (Forti e Liberi Monza) 4.73.

Atletica: Trofeo Brambilla di Meda, i lanci

Nel giavellotto infine Sofia Ciccarelli (PBM Bovisio) con 34.99 non lascia spazio alle avversarie; Diana Casalena (Punto It) è seconda con 27.11, Grace Zefi (A.Desio) terza con 23.68.