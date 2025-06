Alla 54° Edizione della “Corsa in Montagna”, gara competitiva a coppie organizzata dal Gruppo Camosci di Seregno sul percorso di km 10,400 con partenza ed arrivo all’Alpe del Viceré (mt. 955), hanno gareggiato 50 coppie: 6 femminili, 13 miste e 31 maschili, provenienti da tutta la Lombardia.

Corsa in montagna: 50 coppie per la corsa dei Camosci, i risultati maschili

In campo maschile ha vinto la coppia Giacomo Talamazzi – Stefano Roncareggi (Euroatletica 2002 – Atl.Triangolo Lariano) in 50’58”7 che ha stampato anche il miglior tempo in cima al monte Bolettone in 24’34”. I runners, rispettivamente di 22 e 21 anni abitano a Paderno Dugnano e a Valbrona, hanno preceduto Giacomo Salmoiraghi – Fabio Orsenigo (Missulteam Como) in 53’51”4. Terzo posto per Davide De Maria – Marino Fiorentini (Atl.Centro Lario) in 56’28”4 seguiti da Alessio Brivio – Umberto Casiraghi (Cremella – GoMarket Molteno) in 57’46”8 e dai brianzoli Marco Castelnuovo – Angelo Galli (GSA Cometa) in 58’31”5. Sesta piazza per i seregnesi Davide Maffeis – Fabio Pelucchi (Gs.I Camosci) in 58’54”1.

Corsa in montagna: 50 coppie per la corsa dei Camosci, gara femminile

In campo femminile vittoria di Isabella Gandin – Anna Panzeri (Pol.Pagnona – Sky Runners Lario) in 67’34”7. Secondo posto per Ombretta Riboldi – Antonella Sirtori (GS Daini Carate B. – 3 Life ASD) in 67’37”7 dopo aver segnato il miglior tempo nel GPM di 33’04”3; terzo posto per Federica Negri – Cristina Fumagalli (OSA Valmadrera – T.Pasturo) in 70’39”8.

Corsa in montagna: 50 coppie per la corsa dei Camosci, coppie miste

Tra le coppie miste vittoria per Arianna Oregioni – Jacopo Perico (GP Santi Nuova Olonio), in 56’12”9 su Deborah Benedetti – Gabriele Acquistapace (Team Pasturo) in 61’33”5 e a Chiara Fumagalli – Davide Brambilla (I Bocia – Verano Brianza) in 61’42”3 che pur migliore rispetto alla edizione vincente del 2024, hanno trovato due coppie più forti.