Tra i prestigiosi risultati conquistati dagli atleti italiani agli Europei di marcia su strada a Podebrady (Repubblica Ceca), spicca quello del brianzolo Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago), che la domenica 18 maggio, impegnato nella Coppa Europa, ha contribuito a posizionare al primo posto la squadra azzurra sulla distanza dei 10 chilometri riservata agli Under 20. La gara è stata vinta dall’azzurro Giuseppe Disabato, diciottenne talento pugliese bronzo mondiale di categoria nella scorsa estate, capace di trascinare all’oro il team azzurro, ma Vidal, campione e primatista italiano indoor Allievi, sfidando atleti più grandi di lui, si è mosso benissimo anche tra gli Under 20, chiudendo in quarta posizione con il supertempo di 41’22’’, nuovo record italiano di categoria, con oltre un minuto di progresso sul precedente limite stampato solo l’anno scorso da Alessio Coppola.

Atletica leggera: appuntamento a Bolzano al rientro in Italia

Sulle strade della Repubblica Ceca è proseguita la magnifica stagione di Nicolò Vidal, 17 anni appena compiuti e un grande futuro da costruire insieme al suo tecnico Ilaria Lanzani. Per Vidal la stagione continua con appuntamenti di alto livello e domenica 25 maggio l’atleta della Pbm in Alto Adige nel Brixia Meeting difenderà i colori della Lombardia. Nella squadra regionale sono stati selezionati anche Tommaso Chinello per la gara del salto triplo e Alessia Castoldi per il lancio del martello (entrambi sono tesserati al Team-A Lombardia – Brugherio); quindi Samuele Favaro (Pbm Bovisio) nel giavellotto; Eleonora Rossi nei 400 ostacoli e Giuditta Limonta nel getto del peso, entrambe dell’Atletica Monza.