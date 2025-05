Missione compiuta per le staffette italiane alle World Relays di Guangzhou in Cina: quattro squadre su cinque hanno centrato l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali in programma a Tokyo a settembre.

Atletica, World Relays: la 4×100 maschile

La prima a chiudere la pratica sulla pista bagnata è stata la 4×100 con capitan Filippo Tortu a chiudere il giro di pista dei colleghi Desalu, Melluzzo e Patta: sabato ha corso le semifinali in 38″16, secondo tempo in batteria dietro agli Stati Uniti (37″86) e quinto assoluto. Domenica in finale i quattro hanno corso in 38″20 confermando il quinto posto, dietro a Giappone (38″17) e Canada campione olimpico (38″11). Davanti il Sudafrica (37″61) ha vinto sugli Stati Uniti (37″66).

“Quinti al mondo è un ottimo punto di partenza per iniziare la stagione, per settembre c’è già aria di rivincita, tenetevi forte“, ha commentato Tortu.

Atletica, World Relays: la 4×400 mista

Qualificata anche la 4×400 mista rivoluzionata nel quartetto tra le batterie e le finali: domenica il giussanese Vladimir Aceti, che con la 4×400 il giorno prima non aveva centrato l’obiettivo al pari del quartetto della mista, ed Edoardo Scotti vengono schierati con Alice Mangione e Virginia Troiani. E dal rimescolamento delle carte escono scintille: la mista è un grande cavallo di battaglia di Aceti e degli azzurri: l’Italia ha centrato la qualificazione in grande stile, vincendo la serie e con il miglior crono (3’12″53).

Dopo l’ottimo avvio di Scotti, è stata Troiani a portare gli azzurri al comando; Vladimir Aceti ha difeso la posizione dall’attacco del Canada, tenuto all’esterno per tutta la seconda curva. Finale in progressione con Mangione verso il pass per il Giappone. La Fidal riporta “parziali (da urlo) dei frazionisti italiani: Scotti 45.69, Troiani 50.77, Aceti 45.44, Mangione 50.63”.

Atletica, World Relays: gli altri risultati

Qualificate per il Giappone anche la 4×100 femminile e la 4×400 femminile. Quinto posto per la 4×100 mista nella prima finale internazionale della specialità (che esordirà a Los Angeles 2028). Servirà un’altra possibilità per la 4×400 maschile.