La Lombardia Under 18 si è classificata seconda nel Brixia Next Gen, manifestazione per rappresentative regionali giovanili, svoltasi a Bressanone dove Nicolò Vidal (PBM Bovisio Masciago) ha firmato un’altra impresa. Nella marcia sui 5000m in pista il 17enne, allenato da Ilaria Lanzani, è il primo marciatore italiano al limite dei 18 anni sotto i 20 minuti su questa distanza, con il crono 19:59.28, ha archiviato lo storico 20:10.5 di Giovanni De Benedictis (30 marzo 1985 a Pescara). È stata la terza miglior prestazione Italiana Allievi stampato dal brianzolo nel 2025: l’8 febbraio ha portato il limite dei 5000m indoor a 20:46.19, il 18 maggio a Podebrady ha migliorato a 41:22 la MPI dei 10 km su strada.

Atletica, Next Gen: la Lombardia seconda, i risultati dei brianzoli

La delegazione lombarda guidata dal presidente Luca Barzaghi di Monza e dal fiduciario tecnico Graziano Camellini ha collezionato 417 punti, nove in meno del Veneto primo nella classifica combinata. A Bressanone vanno altresì evidenziati i risultati di atleti del Team-A Lombardia di Brugherio: Tommaso Chinello che con 14,67 è salito sul terzo gradino del podio nel triplo e la settima piazza a 53,64 per la martellista Alessia Castoldi. Questi i piazzamenti degli atleti allievi brianzoli in gara: nel peso settima posizione sia di Giuditta Limonta (Atl. Monza) con 12,63 che di Samuele Favaro (PBM Bovisio M.) con 54,20 nel giavellotto.

Atletica: i campionati provinciali a Meda

Sulla pista dello stadio Favini di Meda, nei Campionati provinciali milanesi con oltre 1100 atleti tra cadetti e cadette, hanno vinto il titolo tre atleti della PBM Bovisio: Silvia Boga (1000 m), Enea Ripamonti e Sofia Ciccarelli (giavellotto); quindi Gabriele Saia (Atl.Desio) sui 300 m sui 300 hs; titolo anche per Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio) sui 400 hs e per Leonardi Maggi (La Fenice – Nova Mil.) sui 1000 m.

Atletica: i campionati regionali Juniores e Promesse a Busto Arsizio

A Busto Arsizio nei campionati lombardi juniores e promesse, gli atleti brianzoli hanno portata a casa 16 medaglie. Quella d’oro, nella categoria promesse, è stata vinta da atleti del Team-A Lombardia: Melissa Casiraghi (martello), Giuseppe Dino (marcia 5 km), Emma Contotto (giavellotto) e addirittura due dal talentuoso Andrea Caiani (asta e peso). Nella categoria juniores il titolo è stato vinto da Phin De Benedictis (Team-A Lombardia) nel lungo e da Federico Sironi (Atletica Monza) nell’asta.