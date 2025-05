Atletica, Diamond League: Tortu in 20″41 sui 200 a Doha, Sioli debutta sesto

Dopo il pass mondiale ottenuto con la 4×100 in Cina nel fine settimana passato, la stagione individuale di Filippo Tortu è ricominciata a Doha in Diamond League sui 200 metri. Il velocista di Carate Brianza ha chiuso quinto col tempo di 20″41 (+0,7 di vento), lo stesso crono dell’argento europeo nella pioggia di Roma a giugno 2024 ma con sensazioni diverse. La gara è stata vinta dal botswano oro olimpico Letsile Tebogo, primo in 20″10 che ha rallentato ed è finito di un soffio avanti all’americano Courtney Lindsey (20″11). Terzo il liberiano Fahnbulleh (20″26) e poi il canadese Aaron Brown (20″35).

«Sono molto contento, uno dei miei migliori esordi – commenta Tortu dal Qatar alla Fidal – Analizzando la gara ho corso molto bene la seconda parte, avevo nelle gambe le due prove con la staffetta in Cina, i viaggi, il fuso orario. E c’era anche tanto vento. Sensazioni molto buone e adesso non vedo l’ora di fare un 100 metri».

Atletica, Diamond League: Sioli si ferma a 2,15

Sesto posto al debutto assoluto nella Diamond League per Matteo Sioli (Euroatletica 2002), classe 2005 e bronzo europeo del salto in alto: superato 2,15 alla prima prova, ha infilato tre errori a 2,20 ed è finisto sesto. Stesso percorso in pedana per Marco Fassinotti nella gara, in parte condizionata dal vento, vinta a 2,26 dall’americano Shelby McEwen sul neozelandese oro olimpico Hamish Kerr e il giapponese Ryoichi Akamatsu, entrambi 2,23.

Per tutti l’obiettivo stagionale sono i Mondiali di Tokyo a settembre.