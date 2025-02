Atletica: Matteo Sioli convocato per gli Europei indoor in Olanda

Vola proprio Matteo Sioli dell’Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano: a 48 ore dal primo titolo nazionale Assoluto nel salto in alto, con nuovo primato personale, è arrivata anche la prima convocazione nella Nazionale “dei grandi” per i campionati Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda, in programma da giovedì 6 a domenica 9 marzo.

Per l’argento mondiale U20 dell’alto, nel 2024 a Lima, fresco di 2,28 agli Assoluti indoor di Ancona, un biglietti nel terzetto con Manuel Lando (Aeronautica) e Eugenio Meloni (Carabinieri).

Atletica: convocati per gli Europei indoor in Olanda anche Sito e Bellò

Tra i “brianzoli” convocati anche Luca Sito (400 metri) e Elena Bellò (800), entrambi adottati dalla pista di allenamento di Giussano e Alessandro Simonelli.

Atletica: Furlani e Diaz guidano gli azzurri agli Europei indoor

Sono 39 gli azzurri selezionati, 20 uomini e 19 donne. In squadra i due bronzi alle Olimpiadi di Parigi, Mattia Furlani nel salto in lungo (attuale migliore prestazione mondiale 2025 con 8,37) e Andy Diaz nel triplo. E poi i due campioni europei di Roma 2024: Leonardo Fabbri nel peso, attuale leader mondiale con 21,95, argento iridato in carica all’aperto e bronzo al coperto, e Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, argento mondiale lo scorso anno. In campo femminile Zaynab Dosso e Larissa Iapichino, entrambe fresche di titolo nazionale (sui 60 e nel lungo).