Sta per arrivare il periodo dei grandi appuntamenti internazionali per alcuni atleti brianzoli. I primi sul calendario sono i campionati europei Under 23 di Bergen (17-20 luglio), in Norvegia. Virtuale capitano del team azzurro è Matteo Sioli (il talentuoso ragazzo di Calderara tesserato all’Euroatletica – Paderno Dugnano), già sul podio di appuntamenti maggiori come gli europei indoor e i campionati europei a squadre. Capofila nella gara del salto in alto, sarà in pedana per puntare senza mezzi termini all’oro. Con lui, sul podio, dovrebbe esserci anche Edoardo Stronati (GA Fiamme Gialle-Pro Sesto Atletica-Cernusco), alle prese con qualche fastidio da risolvere. C’è grande attesa anche per il milanese Luca Sito (Fiamme Gialle), primatista italiano dei 400 metri che si allena negli impianti dello stadio Borgonovo a Giussano. Dopo la stagione indoor, lungo stop per un’ernia operata. Agli europei arriva quasi da debuttante. Per la velocità ci sarà Matteo Di Benedetto (Pro Sesto), atleta di Bovisio Masciago cresciuto a Seregno sotto la guida di Raffaele Specchio: per le gare in Norvegia è stato inserito nel gruppo staffetta 4×400 e sulla stessa distanza gareggerà da individuale.

Atletica leggera: grandi speranze per Celeste Polzonetti

Celeste Polzonetti, seconda da destra

Tra le donne, la Brianza Atletica sarà presente con la desiana Celeste Polzonetti nei 100 ostacoli, selezionata dopo gli eccellenti risultati ottenuti negli Stati Uniti, dove studia. Infatti, di recente, nei prestigiosi Regionals NCAA di Bryan-College Station, in Texas, Polzonetti ha percorso i 100 ostacoli in 13 secondi, migliorando di 16/100 il personale stampato lo scorso 4 maggio a Los Angeles. L’atleta brianzola (è nata il 26 dicembre 2005) dal 2021 è affiliata alla Bracco Atletica Milano, mentre negli anni 2019 e 2020 ha gareggiato per l’Atletica Desio. Nella gara disputata in Texas ha indossato la maglia UCLA di Los Angeles, ma soprattutto è diventata la quarta Under 23 italiana di ogni tempo, con il miglior crono mai ottenuto da un’italiana prima di compiere 20 anni che, oltretutto, la colloca in un’importante posizione nelle graduatorie europee di categoria.

Atletica leggera: Laura Pellicoro a caccia del bis

All’indomani degli europei Under 23, spazio ai giochi universitari mondiali, recente denominazione delle gloriose Universiadi. Da lunedì 21 luglio a domenica 27 luglio appuntamento in Germania nella regione industriale del Reno-Ruhr, con l’atletica che sarà ospitata a Bochum. In gara da campione in carica ci sarà Laura Pellicoro di Besana Brianza (Bracco Atletica), che si misurerà nuovamente su 800 e 1500 in gare che nel 2023 l’hanno vista trionfare. Laura (è nata a Vimercate il 24 dicembre 2000) vive con la famiglia a Besana Brianza e a Portland, in Oregon (Usa), studia biologia. Pellicoro ha iniziato a gareggiare con la maglia della Polisportiva Besanese con il tecnico Gaetano Acconcia e nell’impianto di Besana Brianza ha conosciuto la famiglia Tortu (il giovane Filippo e suo papà Salvino), che da allieva l’hanno consigliata a trasferirsi all’Atletica Riccardi spostandosi due anni più tardi alla Bracco Milano.