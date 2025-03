Nessuna paura per Matteo Sioli al debutto con la Nazionale assoluta sulla pedana degli Europei indoor di Alpedorn, in Olanda. Il giovane saltatore della Euroatletica 2002, 19 anni, giovedì sera ha staccato il biglietto per la finale di sabato. Ha saltato 2 metri e 23, qualificandosi con la seconda migliore misura – in virtù di un errore a 2.18 – alle spalle del compagno di squadra Manuel Lando, che invece ha fatto percorso netto. Eliminato Eugenio Meloni, nono (e primo degli esclusi).

Atletica, Europei indoor: «Era una bella prova e l’abbiamo superata a pieni voti»

Sioli esulta: «Ce l’abbiamo fatta – riferisce alla Fidal – era una bella prova e l’abbiamo superata a pieni voti. Nel mio caso con qualche acciacco a quota 2.18. Tamberi e Sottile? Li ringraziamo del supporto e speriamo di rimpiazzarli bene facendo un buon lavoro al posto loro in finale».

Sotto gli occhi di Gimbo Tamberi e Stefano Sottile, quarto a Parigi 2024, pochi giorni fa ad Ancona Sioli si è laureato per la prima volta campione d’Italia per la categoria Assoluti col nuovo personale di 2.28.