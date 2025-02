Atletica: Pellicoro e Bellò in evidenza agli Italiani Indoor ad Ancora

Atletica brianzola in gran spolvero nei Campionati Italiani Assoluti indoor edizione 2025 ad Ancona dove giovani talenti sbocciati nel nostro territorio hanno dimostrato di essere pronti a far sognare un grande futuro. Capofila è sicuramente Matteo Sioli (Euroatletica) di Paderno Dugnano, classe 2005 allenato da Felice Delaini, che ha vinto il titolo aggiungendo tre centimetri al personale, e corre veloce anche Luca Sito.

Il mezzofondo femminile di questi Italiani è ruotato attorno a tre nomi: Ludovica Cavalli e Laura Pellicoro (entrambe Bracco) e Elena Bellò (Fiamme Azzurre). Cavalli si è messa al collo due ori vincendo i 1500 (4:11.37) e i 3000 (9:03.66); Pellicoro (nel suo blitz in Brianza stante gli impegni universitari negli USA) un doppio argento nei 1500 e negli 800 dove con il crono di 2:02.80 ha superato la Bellò terza in 2:04.67. Pellicoro ha contribuito a far vincere l’oro a squadre alla Bracco.