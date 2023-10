Violenza sulle donne, a Monza e Brianza raddoppiano gli sos

Sono nove gli ammonimenti per violenza domestica e tre per atti persecutori solo negli ultimi trenta giorni a Monza e in Brianza. Li ha adottati il questore Marco Odorisio e sono lo spaccato di un’estate di violenze contro le donne, di femminicidi, di violenze sessuali di gruppo su giovanissime, di filmati che viaggiano in rete. Tra gli ammoniti in Brianza c’è un uomo di mezza età che per futili motivi colpisce la moglie a calci e pugni sul volto aggredendo anche i figli minorenni, c’è un uomo di 52 anni di Desio che più volte ha colpito la moglie con oggetti in casa tanto da mandarla al pronto soccorso.

Violenza sulle donne, i numeri del Cadom

Storie di violenza sono anche quelle raccolte dal Cadom, Centro aiuto donne maltrattate di Monza e dell’associazione White Mathilda.

«Il fatto che se ne parli tanto sui media – spiega Luisa Nava del Cadom di Monza – ha fatto sì che sempre più donne trovino il coraggio di parlare. Lo dimostrano anche i nostri dati. Lo scorso anno abbiamo raccolto 59 chiamate di aiuto, quest’anno a fine settembre sono già 116, praticamente il doppio».

Anche i casi attivi sono aumentati rispetto all’anno scorso: 85 donne nel 2022 seguite dal centro di Monza, 91 già a fine settembre e il telefono continua a suonare.

Violenza sulle donne, l’attività di White Mathilda

Numeri analoghi anche agli sportelli di White Mathilda. «Siamo partire con 90 casi nel 2010 – spiega la presidente Luisa Oliva – siamo arrivate a 1.153 donne seguite lo scorso anno con un incremento di oltre 100». Gli sportelli anti stalking e violenza di genere sono stati istituiti nel 2018 con 71 casi, saliti a 813 al 31 agosto di quest’anno.

Violenza sulle donne, dove chiedere aiuto

White Mathilda ha sportelli a Desio, in via Garibaldi (0362 621494), Limbiate (02 99097580), Paderno Dugnano (366 4150907). Si può anche scrivere a info@whitemathilda.org. Per il Cadom di Monza la sede è in via Mentana 43 (0392840006).