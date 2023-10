Arcore: donne accoltellate dopo in litigio, un arresto per tentato omicidio

È stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio l’uomo che nella notte di domenica ad Arcore ha aggredito con un coltello la compagna e la figlia di lei. È successo in via Casati intorno all’1, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza che hanno condotto le indagini.

Donne accoltellate dopo in litigio, l’aggressione dopo un litigio in casa

Si tratta di un 54enne originario del Kosovo, già noto alle forze dell’ordine. Dopo un litigio in casa, ha colpito la compagna e la figlia ventenne di lei con numerose coltellate ferendole in varie parti del corpo, fra cui gola e torace.

Donne accoltellate dopo in litigio, l’allarme dei vicini ai carabinieri

I militari sono stati allertati dai vicini che hanno sentito le grida dall’abitazione e hanno trovato l’uomo ancora in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. Le donne sono state soccorse e trasportate in ospedale: ricoverata in prognosi riservata la mamma, meno gravi le condizioni della figlia. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Monza.

Donne accoltellate dopo in litigio, l’uomo è in carcere

L’indagato (da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva) è stato trasferito nella casa circondariale di via Sanquirico come disposto dalla Procura della Repubblica di Monza che dirige le indagini.