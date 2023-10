Arcore, accoltella la compagna e la figlia di lei al culmine di una lite: fermato per tentato omicidio

Sarebbe stato sottoposto a fermo per tentato omicidio un uomo che, nella notte di domenica 8 ottobre, attorno all’una, al culmine di una violenta lite in casa, avrebbe accoltellato la compagna e la figlia di lei.

Arcore, l’accoltellamento in una casa di via Casati

E’ accaduto ad Arcore in una abitazione di via Casati. Ad avere la peggio, ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza una donna di 44 anni, la compagna del presunto aggressore, che ha rimediato diverse ferite da taglio una delle quali l’avrebbe raggiunta al collo. All’0spedale Niguarda di Milano in condizioni meno gravi la figlia ventenne che avrebbe tentato di difendere la madre.

Scattato l’allarme si sono mobilitati i soccorsi inviati dal 118, compresa un’eliambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monza che indagano sull’accaduto.