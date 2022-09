Villasanta, ventenne va lento e zigzaga: in auto e a casa ha oltre un chilo di droga

Centocinquanta grammi di droga in auto e altri 950 grammi a casa, oltre che 23mila euro in contanti: è scattato l’arresto ed è finito ai domiciliari un ventenne brianzolo fermato in auto dai Carabinieri della Stazione di Villasanta nel corso della notte. A insospettirli l’andatura troppo lenta e zigzagante del veicolo condotto dal giovane. Intimato l’alt e fatto accostare, nell’abitacolo della vettura i militari hanno trovato i primi 150 grammi di hashish.

Va lento e zigzaga, il ventenne agli arresti domiciliari

La perquisizione è stata estesa alla abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti ulteriori 950 grammi della medesima sostanza frazionata in diversi involucri, materiale da confezionamento, bilancini di precisione e 23.000 euro in banconote di vario taglio. Il giovane, sottoposto a rito direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari. Lo stupefacente, sequestrato, sarà sottoposto alle analisi presso i laboratori dell’Arma.