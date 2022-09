Mezzago: quattro giovani incensurati con 400 grammi di droga in auto

Un classico di chi ha qualcosa da nascondere: alla vista di un’auto delle forze dell’ordine cerca di cambiare strada e di accelerare per allontanarsi. Come accaduto domenica sera 28 agosto a Mezzago. Motivo? Droga nel vano porta oggetti, 400 grammi di hashish. Poco dopo le ventidue l’auto, con quattro giovani a bordo, tutti del Vimercatese, appena notata la pattuglia della Stazione di Bellusco anziché svoltare, come indicato dalla freccia lampeggiante, ha ripreso la marcia. I militari l’hanno raggiunta a bloccata dopo poche centinaia di metri.

Droga in auto a Mezzago, i quattro particolarmente nervosi alla vista dei carabinieri

I quattro a bordo si sono subito mostrati nervosi tanto da indurre i carabinieri a procedere con un’immediata perquisizione che ha portato al rinvenimento dello stupefacente. Uno degli occupanti, un 22enne di Cornate d’Adda, seduto sul sedile anteriore, ha riferito ai militari che i panetti erano suoi. Trovati anche altri 870 euro, ritenuti anch’essi sospetti oltre a 3 grammi di marjuana e altri due di hashish, suddivisa in 11 dosi, addosso a un 18enne di Mezzago seduto sul sedile posteriore. Anche gli altri due giovani, di Busnago, un 19enne e il 22enne, il conducente, nascondevano in tasca il primo 1,5 grammi di hashish e il secondo mezzo grammo della stessa sostanza (quest’ultimo anche la somma contante di 240 euro, ritenuta provento di attività illecita).

Un posto di blocco dei carabinieri a Mezzago

Droga in auto a Mezzago, arrestato un 22enne di Cornate, denunciato un 18enne di Mezzago

In attesa di ulteriori indagini il passeggero 22enne di Cornate è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nei suoi confronti il magistrato presso la Procura della Repubblica di Monza ha disposto gli arresti domiciliari. Durante il successivo rito direttissimo, il 30 agosto, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il giovane dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio. Il 18enne di Mezzago trovato con 3 grammi di marjuana e altri due di hashish è stato invece denunciato in stato di libertà per lo stesso reato. Al 19enne e al 22enne di Busnago è stata contestata la violazione amministrativa sulla legge degli stupefacenti.