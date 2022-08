Seregno: doveva essere ai domiciliari, torna a casa con cocaina ed eroina in tasca

Sarebbe dovuto essere ai domiciliari, accusato di essere responsabile con il fratello di una serie di furti e rapine nei negozi di Monza e Brianza. Ma non c’era. E così i carabinieri lo hanno aspettato di fronte alla sua abitazione di Seregno dove alla fine è arrivato, con qualche dose di droga.

Seregno: lascia i domiciliari dopo pochi giorni

È finita con un nuovo arresto per evasione la segnalazione all’autorità amministrativa come assuntore la “passeggiata” di un 27enne che ha lasciato l’abitazione in cui dovrebbe rispettare la misura cautelare dei domiciliari. Il provvedimento era stato preso solo pochi giorni prima perché, insieme al fratello, non aveva rispettato l’obbligo di presentarsi ogni giorno dai militari.

Seregno: torna a casa con cocaina ed eroina

I carabinieri del radiomobile di Seregno, durante un controllo, non lo hanno trovato a casa e così hanno iniziato le ricerche, inizialmente andate a vuoto. Poi si sono appostati davanti all’abitazione finché non lo hanno visto arrivare e lo hanno fermato: in tasca gli sono state trovate dosi di eroina e cocaina, in una quantità riconducibile all’uso personale. Per lui, arresto per evasione e segnalazione per consumo di droga.