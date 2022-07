Nascondevano la droga nelle camerette dei figli, undici arresti della Finanza

Brillante operazione antidroga dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Individuati due diversi gruppi, uno di origine italiana e l’altro di estrazione nordafricana, che sarebbero stati dediti all’approvvigionamento e allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e hashish nelle province di Milano, Monza Brianza, Varese, Como e Bergamo.

Le indagini partite da un arresto a Paderno Dugnano nel 2020

Le indagini delle Fiamme Gialle sono state avviate nel luglio del 2020 dopo l’arresto di un piccolo spacciatore di Paderno Dugnano: attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti e pedinamenti, i finanzieri sono risaliti alla “catena” di approvvigionamento della sostanza stupefacente fino ad individuare i responsabili del presunto “sodalizio criminale”, due fratelli di origine marocchina orbitanti tra le province di Milano e Bergamo.

Indagini difficili: linguaggio in codice e droga nascosta nelle camerette dei figli

Ad indagare i militari delle Compagnia di Paderno Dugnano e Gorgonzola: i componenti avrebbero sempre tenuto un comportamento guardingo, parlando in codice e fissando incontri per l’acquisto e la vendita della droga in posti sempre diversi e appartati, Inoltre cambiavano frequentemente veicoli, alloggi, numeri di telefono e nascondevano la sostanza stupefacente ed il denaro provento dello spaccio in doppi fondi creati ad hoc in autovetture, nell’intercapedine dei sanitari o nelle camerette dei figli. Quanto i cerchio si è stretto loro intorno hanno tentato di darsi alla fuga forzando un posto di controllo e danneggiando autovetture e ferendo i militari intenti a trarli in arresto.

Arrestate undici persone e sequestrati 12 chili di cocaina

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura dalla Repubblica di Milano, ha consentito l’arresto di 11 soggetti, la denuncia di altri 7 per detenzione di sostanze stupefacenti, il sequestro di circa 12 chilogrammi di cocaina e hashish, 50 mila euro in contanti, una pistola Beretta calibro 22 senza numero di matricola con 28 cartucce e 3 autovetture, definitivamente confiscate. Due arrestati sono risultati clandestini sul territorio nazionale, senza fissa dimora e nessuna fonte lecita di guadagno.

Sgominata un’altra banda tra il Milanese e la Brianza che spacciava cocaina

Contestualmente, è stato individuato e sgominato un altro sodalizio criminale composto da italiani operanti prevalentemente nell’hinterland milanese e brianzolo che avevano creato una fitta rete di spaccio al dettaglio di cocaina.