Una piantagione di marijuana alle porte di Monza e Brugherio: l’hanno scoperta i militari del comando della Finanza di Milano al termine delle indagini condotte dal gruppo di Sesto San Giovanni. La vasta laboratorio si trovava nella zona industriale di Cologno Monzese: lì le fiamme gialle hanno scovato la mega serra riconducibile a due persone.

640 piante nella serra scoperta dalla Finanza

All’ingresso nell’edificio, condotto dai finanzieri con il supporto dei baschi verdi delle fiamme gialle, ha permesso di scoprire una distesa di 640 piante di marijuana oltre a 4,5 chili di droga già pronta per essere messa sul mercato. Sul posto anche 6 grammi di cocaina. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

La piantagione di marijuana di Cologno monzese

All’interno della struttura è stato individuato un moderno impianto di coltivazione di marijuana, dotato di un sistema di illuminazione (peraltro generato da un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica), aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l’impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura. Insomma: giardinieri provetti.

Piantagione di marijuana: due arrestati

Le fiamme gialle all’interno della piantagione hanno trovato i due presunti responsabili, arrestati in flagranza e denunciati anche per il furto aggravato di energia elettrica: al termine delle operazioni di polizia giudiziaria sono stati tradotti presso la casa circondariale di Monza e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per la convalida dell’arresto. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire la filiera e individuare i collegamenti tra i vari soggetti coinvolti.