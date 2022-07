Cogliate, via vai dal cespuglio: la polizia provinciale denuncia lo spacciatore

La Polizia Provinciale ha denunciato un presunto spacciatore e sequestrato alcuni grammi di cocaina nel Parco delle Groane, a Cogliate. Identificati anche quattro acquirenti di sostanze stupefacenti. L’operazione egli agenti guidati dal comandante Flavio Zanardo è scattata dopo aver osservato alcuni frequentatori del Parco che, lasciate le auto, si incamminavano lungo uno sterrato che conduceva ad un cespuglio folto da cui un uomo, ciclicamente, usciva per consegnare qualcosa.

Spacciava nel Parco Groane, alcuni clienti fuggiti in auto

E’ così scattato il blitz degli agenti: alcuni acquirenti presenti sono riusciti a scappare in auto, con pericolose manovre, mentre quattro sono stati fermati ed identificati. Il presunto pusher, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato e accompagnato presso il Comando della Polizia provinciale di Cesano Maderno per essere identificato e fotosegnalato: si tratta di un nordafricano di circa 40 anni già noto e con più ordini di rintraccio per pregressi problemi giudiziari sempre legati al mondo della droga. In particolare è stato colpito da un ordine di espulsione contro cui lo stesso aveva proposto e ottenuto sospensione per essere sottoposto ad intervento chirurgico in Italia.

Il presunto pusher portato in Questura a Milano

E’ stato poi trasferito nella Questura di Milano per i provvedimenti di competenza dell’ufficio stranieri. I soggetti identificati per possesso di quantità ad uso personale di droga, invece, verranno deferiti alla Prefettura di Monza e Brianza per i provvedimenti amministrativi previsti.