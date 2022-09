Fermi di notte in auto a Briosco, hanno droga e una pistola scacciacani

Un’auto ferma a bordo strada, in piena notte, a Briosco, ha insospettito i carabinieri: all’interno un uomo e una donna e della droga, oltre che una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, tuttavia privata del tappo rosso sulla canna. I due occupanti della vettura, un 44enne di Lissone e una 29enne di Lainate, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo anche per per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento per rilevare la presenza di stupefacenti nel sangue, porto di oggetti atti a offendere e guida con patente sospesa.

In auto di notte a Briosco, carabinieri in transito insospettiti

I fatti sono accaduti nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre, poco dopo le 2: i carabinieri della stazione di Giussano, durante un ordinario servizio di pattugliamento del territori, nel transitare in via XI febbraio di Briosco, hanno notato ferma a bordo strada una Peugeot 208 con a bordo due persone. Insospettiti i militari hanno proceduto al controllo degli occupanti: il 44enne lissonese è risultato noto per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, la donna per uso di sostanze stupefacenti, invasione di edifici e truffa.

In auto di notte a Briosco: trovati involucri di hashish e cocaina

Circostanze che hanno indotto i militari ad effettuare una perquisizione che ha consentito di rinvenire vari involucri di hashish e cocaina per un peso complessivo rispettivamente di circa 5 grammi di cocaina e di 17 grammi di hashish. All’altezza della cintura dei pantaloni il 44enne aveva poi la pistola scacciacani calibro 8 con 8 colpi. Accompagnati in caserma a Giussano i due sono stati denunciati in stato di libertà mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.