Villasanta: studenti del Politecnico per l’ex Ecomostro, prove di riqualificazione sociale

Mentre da fuori l’immobile dell’Area nord a Villasanta è ancora così come è stato in questi anni, qualcosa si sta muovendo da dentro. O meglio. C’è chi sta già pensando a come potrebbero essere gli interno e gli arredi degli spazi che caratterizzeranno la nuova destinazione d’uso dell’ex Ecomostro. Sono gli studenti del corso di laurea magistrale in interior and spatial design del Politecnico di Milano, che lo scorso lunedì sono stati in visita a Villasanta per un sopralluogo in via Fieramosca.

Villasanta: studenti del Politecnico per l’ex Ecomostro, la visita in Comune

Non è mancata anche una visita in Comune, accolti nell’aula consigliare dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Carlo Sormani, che per l’occasione ha fatto anche da interprete al gruppo di universitari tutti di nazionalità straniera. Con loro anche Alessandro Biamonti, il docente che li segue in questo laboratorio e Enzo Selvagno, dello studio Stadia Progetti che si occuperà del recupero dell’immobile. A coinvolgere gli studenti del Politecnico è stato proprio lo studio di progettazione, su impulso della proprietà dell’area, che ha voluto così allargare gli orizzonti, aprendo anche ai futuri interior designer, per raccogliere idee e proposte.

Villasanta: studenti del Politecnico per l’ex Ecomostro, coinvolgimento voluto dalla proprietà

«Siamo molto soddisfatti di questo coinvolgimento degli studenti del Politenico voluto dalla proprietà – spiega l’assessore Sormani – Il fatto che si tratti di studenti di un corso di laurea specializzato in progettazione di spazi destinati a servizi sociali è un’altra dimostrazione che gli acquirenti stanno seguendo le indicazioni poste dall’amministrazione comunale su quell’area, che abbiamo da sempre voluto destinata al sociale. L’unica residenzialità prevista sarà in ottica sociale».

Nel progetto ci sarà spazio anche a una parte direzionale: si tratta degli uffici che occuperà il Consorzio Comunità Brianza, che è socio del progetto e gestirà parte dei servizi offerti.

Villasanta: studenti del Politecnico per l’ex Ecomostro, il futuro dell’ex Villasanta village e il limbo dell’Area nord

Mentre già si inizia a pensare a come sarà ripensato l’interno dell’ex Villasanta village, con arredi e spazi pensati per persone con fragilità, nulla ancora si sa del progetto di riqualificazione dell’Area nord che dovrebbe essere ultimato entro il 2025.

«La proprietà sta definendo gli accordi con l’ufficializzazione della nuova società che sarà alla guida del progetto. Dopo la definizione della nuova società si procederà alla formalizzazione del progetto che sarà discusso in giunta e presentato poi al consiglio comunale», ha aggiunto Sormani.

L’immobile di via Fieramosca è stato acquistato dalla società Le Residenze srl un anno fa. A fine giugno del 2023 sono state perfezionare le procedure per il trasferimento degli immobili di pertinenza del fallimento Villasanta Village srl a favore della società Le Residenze. Una vendita, dopo il fallimento dell’area, che ha fin da subito inorgoglito l’amministrazione (quella passata di Luca Ornago e quella attuale) che ha sempre fissato la destinazione d’uso del comparto a servizi.