Usmate Velate: terza udienza preliminare per la presunta corruzione in Comune

Ha avuto inizio lunedì mattina la terza udienza preliminare che vede sul banco degli imputati otto imprenditori del Vimercatese e l’ex responsabile dell’ufficio tecnico di Usmate finiti agli arresti, e oggi a piede libero, accusati a vario titolo per una presunta corruzione relativa alla realizzazione di alcune palazzine in via Manara. In aula presenti anche numerose vittime che, avendo versato importanti somme quali acconto per l’acquisto di un appartamento, si sono viste alla fine bloccare la possibilità di entrare nelle nuove case poiché poste sotto sequestro su richiesta del sostituto procuratore Carlo Cinque.

Assente il sindaco Lisa Mandelli, rappresentata dagli avvocati del Comune. Comune che rischia di essere riconosciuto quale responsabile civile per il mancato controllo sul suo dipendente, l’ex capo ufficio tecnico e dover quindi rispondere in solido ai danni in favore delle 24 famiglie che avevano prenotato il loro appartamento.