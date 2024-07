Usmate Velate: la sindaca giura e l’opposizione se ne va

Il sindaco giura e l’opposizione abbandona l’aula. È successo lunedì sera 1° luglio in consiglio comunale di Usmate Velate. Durante la prima seduta dopo le elezioni comunali che hanno riconfermato il sindaco Lisa Mandelli con la sua lista Per Usmate Velate, dal fronte delle minoranze Stefano Vimercati di Insieme per Usmate e Velate e Vanessa Amati di Uniti per Usmate Velate hanno preso parola spiegando che “per noi oggi, lei (Lisa Mandelli ndr) non è la nostra sindaca”. Una chiosa finale arrivata dopo un lungo excursus sulle vicende legate alla presunta corruzione del settore urbanistico del Comune e dell’esito del voto che ha visto la coalizione di centrodestra perdere le elezioni per 43 voti e proprio per questo motivo la minoranza ha fatto ricorso al Tar per chiederne il riconteggio.

Usmate Velate: la sindaca giura e la nuova giunta

Dal fronte della maggioranza a ribattere è stato il capogruppo di Per Usmate Velate Alessio Penati che sperava di “sentire toni più smorzati dop ola campagna elettorale e che tutti i consiglieri presenti in aula possano portare avanti il proprio impegno civico per migliorare il paese, oltre a uno scambio dialettico tra le parti più pacato”. Mentre l’opposizione ha lasciato l’assise, Mandelli ha invece giurato e nel suo breve discorso ha voluto “ringraziare i cittadini per la fiducia e continuerò a lavorare con dedizione, passione e correttezza come ho sempre fatto nella mia vita”. La prima cittadina ha anche comunicato che la sua giunta è composta da Mario Sacchi assessore a Bilancio e Sport e vicesindaco, Chiara Maggiolini con delega alla Cultura, Greta Redaelli si occuperà di Servizi Sociali, Luisa Mazzuconi per Istruzione ed Ecologia ed infine Pietro Isotti come assessore esterno per il Patrimonio Comunale. Inoltre è stata eletta presidente del consiglio comunale Stefania Brigatti.