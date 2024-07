Usmate Velate: avviso di garanzia per la presunta corruzione del settore urbanistico all’ex vicesindaco

“Settimana scorsa mi è stato notificato un avviso di garanzia da parte della Procura di Monza, nell’ambito delle indagini in corso nei confronti del signor Antonio Colombo. L’ufficio della Procura ipotizza una mia presunta responsabilità in un non meglio identificato atto corruttivo in concorso con il predetto Colombo. Ho incaricato l’avvocato Maurizio Bono del Foro di Monza come mio difensore e mi sono subito messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, fornendo tutte le informazioni e la documentazione in mio possesso, utile a chiarire al più presto questa situazione rispetto alla quale ribadisco la mia assoluta innocenza ed estraneità. Voglio altresì precisare che, nel pieno rispetto del lavoro dell’autorità giudiziaria, sono certo che riuscirò in modo totale a dimostrare la mia estraneità ai fatti che mi saranno eventualmente contestati”.

Usmate Velate: De Sena ex assessore

È questa la fredda nota diffusa dall’avvocato Pasquale De Sena, ex vicesindaco di Usmate Velate, assessore alla Città Vivibile con delega a Commercio, Protezione Civile, Sicurezza, Viabilità, Eventi e promozione dello Sport e del Tempo Libero dal 2019 al maggio scorso.

Un avviso di garanzia che il sostituto procuratore della Procura di Monza, Carlo Cinque, che coordina le indagini sul terremoto giudiziario che ha investito l’ufficio tecnico di Usmate Velate e otto imprenditori brianzoli coinvolti, ha ritenuto di dovergli notificare per doverosi accertamenti nell’ambito delle indagini che vede in primis, sul banco degli imputati, il capoufficio tecnico del Comune, ancora detenuto presso la Casa Circondariale di Monza, e per altro dimissionario da un paio di mesi.

Usmate Velate: De Sena e l’allontanamento da Mandelli

Protagonista della politica cittadina dal 2009, è stato il primo degli eletti nella lista civica di centro-sinistra “Per Usmate Velate”, Pasquale De Sena negli ultimi due anni aveva manifestato un disagio nel continuare ad operare attivamente con la giunta guidata da Lisa Mandelli. Tanto che proprio nel corso di un’intervista rilasciata al nostro giornale non aveva nascosto la differenza fra la sindaca precedente, Marilena Riva “… che aveva visione di grande rilievo e con una Giunta molto valida e molto coesa. E i risultati si vedevano. Ma oggi, dopo Marilena, il cambio di passo non c’è stato, e si vede, anche nei tanti interventi urbanistici” aveva chiosato.

Una cosa oggi è certa, l’avviso di garanzia a Pasquale De Sena aggiunge un tassello rovente a una stagione costellata di polemiche, arresti, avvisi di garanzia, sopralluoghi della Guardia di Finanza, esposti e ricorsi.