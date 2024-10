Usmate Velate: il Tar prende tempo sull’eventuale riconteggio delle elezioni

Riconteggio sì, riconteggio no. La tanto attesa data dell’8 ottobre che avrebbe dovuto sancire la regolarità del voto che ha dato la vittoria al centrosinistra di Lisa Mandelli, è slittata ancora. Con una novità. Il sindaco Mandelli ha intanto fatto pervenire al Tar della Lombardia un suo ricorso nel quale si dice contraria al riconteggio delle schede elettorali uscite dalle urne (l’affermazione della sua coalizione è stata per 43 voti).

Usmate Velate: il Tar prende tempo e Vimercati attende

«Debbo dire che il presidente della sezione del Tar si è mostrato molto interessato alle nostre argomentazioni – ha dichiarato Stefano Vimercati, candidato sindaco del centrodestra, uscito sconfitto dalle urne – Mi pare che ha colto l’importanza di alcuni errori, non formali ma di sostanza nell’esecuzione dello spoglio delle schede elettorali. Non solo ha colto anche la gravità della presenza di schede elettorali di altri comuni che sono state rinvenute nei seggi di Usmate Velate. Non ho comunque difficoltà ad affermare che ci rimetteremo alla decisione del Tar che avverrà non più tardi di dieci giorni che riterremo definitiva e impegnativa anche per noi. Debbo però aggiungere che ci è dispiaciuto aver dovuto constatare che il sindaco Mandelli, che in un primo momento non aveva dato nessun parere ostativo al riconteggio delle schede, pochi giorni fa ha invece presentato un ricorso avverso al nuovo conteggio delle schede che ha la funzione di specifico controllo, alfine di fugare ogni dubbio sulla legittimità del risultato elettorale».

Usmate Velate: Lisa Mandelli non commenta

La sindaca Lisa Mandelli non ha rilasciato commenti sul rinvio del Tar.