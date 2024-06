Il centrodestra di Usmate Velate ha presentato ufficialmente ricorso al Tar contro l’esito delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il voto ha rieletto la sindaca uscente Lisa Mandelli di Per Usmate Velate con uno scarto di 43 preferenze, ma la lista “Usmate e Velate Insieme – Stefano Vimercati Sindaco” aveva già annunciato l’intenzione del riconteggio.

Elezioni a Usmate Velate, il centrodestra ha presentato ricorso al Tar: «Chiediamo il riconteggio»

«C’erano tutte le condizioni per vincere , purtroppo abbiamo perso e analizzeremo la sconfitta – ha detto il candidato Stefano Vimercati – Abbiamo costruito una squadra composta da persone del paese impegnate in diversi ambiti. Io mi sono posto come il sindaco della legalità e della trasparenza e, come già annunciato, abbiamo presentato ricorso al Tar della Lombardia per il riconteggio delle schede dove non sono mancate delle anomalie».

Elezioni a Usmate Velate: il centrodestra ha presentato ricorso al Tar, le schede anomale

Infatti oltre a quella di Burago, è stata trovata un’altra scheda (in questo caso però non utilizzata) per le votazioni comunali di Sovico al seggio uno.

«Forti dubbi poi sulle schede nulle dove in alcuni seggi risultano essere più del doppio di quelle degli altri seggi: le schede nulle totali sono addirittura il triplo dello scarto risultato tra le due liste. Non meno grave, il rinvenimento in due seggi di una scheda del Comune di Burago Molgora e una del Comune di Sovico», continua la Lista.

Elezioni a Usmate Velate, il centrodestra ha presentato ricorso al Tar: «L’incongruenza dei risultati di un altro seggio»

«Infine, l’incongruenza dei risultati in un altro seggio, con un’affluenza più bassa di circa il 20% rispetto la media degli altri, i cui risultati sono giunti dopo almeno un’ora dall’esito degli altri spogli nei quali la lista Vimercati di trovava in quel momento in vantaggio di 20 voti. Risultati di questo seggio ‘tardivo’ che hanno segnato uno scarto di ben 60 voti ribaltando il risultato finale in favore della lista Mandelli. Non mettiamo in dubbio la buona fede dell’amministrazione Mandelli ma dobbiamo farlo per i cittadini di Usmate Velate che hanno creduto in noi. Per questi tanti e gravi motivi abbiamo chiesto al TAR il riconteggio delle schede elettorali comprese quelle nulle e bianche per fare davvero luce e chiarezza sull’esito di queste elezioni».