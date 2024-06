Elezioni a Usmate Velate: finale thrilling, spunta una scheda anomala e si va al riconteggio

Se la campagna elettorale è stata aspra, il post voto a Usmate Velate rischia di essere altrettanto caldo. Lisa Mandelli, sindaca uscente, è stata riconfermata con uno scarto di 43 voti sullo sfidante Stefano Vimercati ma il centrodestra ha già annunciato la richiesta di riconteggio.

Elezioni a Usmate Velate: una scheda di Burago Molgora nell’urna

Con maggiore convinzione dopo che dalle urne della Sezione 5 è sbucata una scheda anomala: si tratterebbe di una scheda elettorale del Comune di Burago di Molgora, con timbro e preferenze espresse. Il presidente di seggio l’ha mostrata ai presenti, messa in busta e sigillata in attesa di inviare al prefetto e al tribunale.

A Burago, per la cronaca, ha vinto Luca Valaguzza su Angelo Mandelli.