Elezioni 2024, diretta Comunali a Monza e Brianza: tutti i nuovi sindaci eletti

Le elezioni europee e i loro verdetti, ma gli occhi di Monza e Brianza sono puntati anche sui 31 Comuni che sono andati al voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Le Amministrative si sono chiuse con affluenza al 60,28% alle 23 di domenica, in calo rispetto al dato precedente (67,42) e più bassa del dato regionale (61,89) e di quello nazionale (62,62). Lo spoglio inizia alle 14, qui gli aggiornamenti in diretta.

Elezioni 2024, Comunali a Monza e Brianza: gli aggiornamenti

Ore 19.20. A Muggiò non c’è ancora l’ufficialità, ma Anna Franzoni si è complimentata con Messina, ammettendo la sconfitta.

Pozzoli confermato a Besana in Brianza

Ore 19. Emanuele Pozzoli sindaco uscente riconfermato a Besana in Brianza per la coalizione di centrodestra. Nove sezioni scrutinate su 14, Pozzoli è al 55,53%.

Besana in Brianza Pozzoli vince

Bovisio Masciago conferma Sartori

Ore 18.55. A Bovisio Masciago Giovanni Sartori (centrodestra) è confermato sindaco col 50,60% delle preferenze pari a 3.918 voti. Per Paolo Bosisio (centrosinistra) 3.635 voti e 46,95% delle preferenze. Si ferma al 2,45% Dino Luca Ricci (190).

Ore 18.48. Muggiò, 12 su 19 sezioni: Castelli 1,97%, Messina 50,45%, Franzoni 33,12%, Angelini 4,36%, Vantellino 7,36%.

A Giussano stravince il sindaco uscente Citterio

Ore 18.37. Risultati finali Giussano. Confermata la larghissima vittoria del sindaco uscente Marco Citterio che è confermato con 8.684 voti e il 74,4% davanti a Pierluigi Elli, 2.990 voti e 25,6%.

Conferme: Cristian Pulici a Roncello e Daniel Siccardi a Ornago

Ore 18.36. A Roncello il sindaco uscente Cristian Pulici, unico in lizza, ha battuto il quorum con questi numeri: voti validi 1648 e 84%, bianche 188 (9,5%) e nulle 130 (6,4%).

A Ornago fiducia rinnovata a Daniel Siccardi che vince col 48,01% pari a 1.278 voti validi. Seguono Giuseppe Gustinetti, centrosinistra di Progresso e Solidarietà, col 30,65% (816) e Giuseppe Cattaneo (detto Marco) con la civica Obiettivo Ornago al 21,34% (568).

Ore 18.18. Muggiò: dai dati dei rappresentanti di lista, il centrodestra di Michele Messina potrebbe aver vinto per una ventina di voti. Ma si attendono conferme.

Triuggio: è ancora Pietro Cicardi

Ore 18.10. Pietro Cicardi brinda alla riconferma, è sindaco a Triuggio dal 2014. Ha vinto col 57,30% delle preferenze, contro il 42,70% di Fabio Scandizzo.

Ronco Briantino: Francesco Colombo è il nuovo sindaco

Ore 18.08. A Ronco Briantino, trionfo per la lista “Vivere Ronco”. Francesco Colombo è il nuovo sindaco con il 73,05% mentre Amedeo Tia di “Progetto Ronco” si ferma al 26,05%

Ore 18. A Paderno Dugnano con 8 seggi su 44 ufficiali Roberto Boffi in testa per il centrodestra con il 47,57%, insegue Anna Varisco del centrosinistra con 43,36%, poi Mauro De Simone di Alleanza con il 7,20% e infine Laura Bassanetti di Prc-Pci con l’1,86%

Ore 17.55. A scrutinio in corso a Muggiò grande fiducia al quartier generale del centrodestra di Michele Messina. Negli stessi momenti c’è tensione nella sede di Anna Franzoni.

Muggio comitato elettorale Michele Messina

Ore 17.50. Testa a testa a Bovisio Masciago, la distanza tra il candidato di centrodestra (l’uscente Giovanni Sartori, al 49,43%) e quello di centrosinistra Paolo Bosisio (al 48,12%) si conta in poche schede quando mancano poche sezioni ufficiali.

Ore 17.41. A Besana in Brianza è praticamente fatta per Emanuele Pozzoli: al 56,6% con 4343 voti, davanti a Gasparetti 37,9% con 2.909 voti e Viganò al 5,5% con 422 voti

Piuri confermato a Misinto, Zoia la spunta a Renate

Ore 17.30. Il sindaco uscente Matteo Piuri è confermato a Misinto. Per lui 1.522 voti e il 55,39%, davanti a Antonio Salerno (31,62%) e Giuseppe Doninelli (12,99).

A Renate il candidato del centrodestra Claudio Zoia ha vinto col 51,17% su Vincenzo Allera al 48,83%: sono 1.009 voti contro 963, 46 di differenza.

Bernareggio rimane a centrosinitra: il nuovo sindaco è Gianluca Piazza

Ore 17.20. A Bernareggio vince Gianluca Piazza della lista civica di centrosinistra “Bernareggio per tutti” con il 48,04% davanti a Cinzia Longhi “Progetto Bernareggio” (34,32%) e a Stefano Tornaghi di “Insieme Bernareggio e Villanova” (17,65%).

Agrate Brianza conferma Simone Sironi

Ore 17.17. Ad Agrate Brianza Simone Sironi si conferma sindaco al primo turno

Usmate Velate: rivince Lisa Mandelli

Ore 17.15. La sindaca Lisa Mandelli confermata a Usmate Velate per 40 voti rispetto a Vimercati

Burago di Molgora cambia: vince Valaguzza (centrosinistra)

Ore 17.13. A Burago di Molgora il nuovo sindaco è Luca Valaguzza (centrosinistra) che ha superato il primo cittadino uscente, Angelo Mandelli con il 56,2% delle preferenze

Caponago cambia e promuove Pollastri, Buzzini abdica

Ore 17.10. Anche a Caponago è lo sfidante a vincere. Mauro Pollastri della civica di centro destra “Svolta per Caponago” ha superato il primo cittadino uscente, Monica Buzzini dopo aver conquistato il 55,3% dei voti

Ore 17.09. Besana in Brianza prima sezione: Pozzoli 212 voti, Gasparetti 155, Viganò 16. In questo modo il sindaco avrebbe il 55%. Il trend comunque è sottolineato dal consigliere regionale Alessandro Corbetta che afferma: «Abbiamo vinto al primo turno. Abbiamo superato il 56% dei consensi».

Concorezzo conferma Mauro Capitanio

Ore 17.08. Concorezzo: il sindaco uscente Mauro Capitanio vince con il 52% su Marco Parolini.

Elezioni Concorezzo abbraccio fratelli Capitanio

Ore 17.02. A Triuggio Pietro Cicardi (Progetto Triuggio) viaggia verso il terzo mandato consecutivo. I primi dati ufficiosi lo danno oltre il 57 per cento.

A Renate Claudio Zoia (Cresce Renate) avrebbe superato Vincenzo Allera (RenateSi) per una manciata di voti, poco più di una quarantina

Ore 16.59. Solaro, Nilde Moretti di insieme per Solaro riconfermata con 3.540 voti, battuto Dino puzzello centrodestra Uniti per Solaro con 2.629

Ore 16.54. Primo dato ufficiale a Muggiò di una sezione (la numero 14) su 19: Castelli (Muggiò Civica): 2,47%; Messina (Centrodestra): 50,95%; Franzoni (Centrosinistra): 35,83%; Angelini (Buonsenso): 4,56%; Vantellino (Zanantoni Civica): 6,08%

Mezzago conferma Rivabeni al fotofinish

Ore 16.51. A Mezzago si conclude lo spoglio: Massimiliano Rivabeni si conferma sindaco con 34 voti di vantaggio sullo sfidante Giorgio Monti. Sono 1.119 per Rivabeni, 1.085 per Monti. Mezzago resta al centrodestra per il secondo mandato consecutivo (dopo un’era a sinistra).

A Giussano, con 18 sezioni scrutinate su 22, Marco Citterio è al 74,1 per cento, Pierluigi Elli al 25,9 per cento

Cavenago continua con Biffi

A Cavenago il nuovo sindaco è Giacomo Biffi, per la lista Uniti per Cavenago (maggioranza uscente): 77,64% contro 22,36% del candidato di Viviamo Cavenago Vincenzo Morena.

Cavengo Giacomo Biffi

Ore 16.47. A Giussano, con 18 sezioni scrutinate su 22, Citterio è al 74,1 per cento, Elli al 25,9 per cento

A Camparada vince Marialuisa Cogliati

Ore 16.46. Marialuisa Cogliati è il nuovo sindaco di Camparada: ha vinto con 606 voti (55,55%) contro i 485 della sindaca uscente Mariangela Beretta (44,45%).

Busnago conferma Danilo Quadri

Ore 16.43. Busnago, dati finali non ufficiali, Progetto Busnago vince con Danilo Quadri: è sindaco per la terza volta

Sovico conferma Barbara Magni

Ore 16.39. Barbara Magni confermata alla guida di Sovico con il 60% delle preferenze, il paese resta quindi al centrodestra. Sono 2.457 voti per Magni e 1.638 per lo sfidante Corrado Villa (40%),

Aicurzio con Baraggia

Ore 16.20. Ad Aicurzio eletto Matteo Baraggia, unico in lizza: 811 voti e 61,38% di affluenza,

Ore 16.30. A Mezzago manca un seggio e il sindaco uscente Massimiliano Rivabeni (Centrodestra) è in vantaggio sullo sfidante Giorgio Monti, a cui aveva sfilato la fascia tricolore cinque anni fa. Per la tensione Rivabeni ha lasciato la sede elettorale.

Ceriano Laghetto cambia colore

Ore 16.29. Massimiliano “Max” Occa nuovo sindaco di Ceriano Laghetto per Orizzonte Comune, battuto Dante Cattaneo. Per Occa 1.715 voti, 1.585 per Cattaneo e 386 per Magnani, che dovrebbe rimanere fuori dal consiglio per 10 voti. Ma per questo si attende l’ufficialità.

Ceriano Occa orizzonte comune

Ore 16.20. Ad Agrate Brianza dati ufficiosi: in testa Simone Sironi, sindaco uscente di centroisinistra, poi Massimo Bosisio, centrodestra, e terzo Luigi Porta della Lista Civica Agratese. Rimane da capire se Sironi sarà sopra il 50% o se sarà ballottaggio.

Ore 16.15. Giussano: a metà scrutinio è netto il vantaggio del sindaco uscente Marco Citterio.

Lo sfidante Pierluigi Elli, candidato del centrosinistra è arrvato in municipio: «Il trend vede loro sopra il 70 per cento e noi sotto il 30. Il risultato era prevedibile. Il nostro bacino d’utenza a Giussano è questo. Le liste hanno lavorato bene, riuscendo a recuperare i voti della nostra parte politica. Ora ci aspettano cinque anni di opposizione. Io sarò in consiglio, come riferimento per il gruppo da far crescere».

Marco Beretta confermato sindaco a Correzzana

Ore 16.11. Marco Beretta confermato sindaco a Correzzana. Era l’unico candidato in lista ma aveva l’incognita della partecipazione e della soglia del 40% da raggiungere.

Ore 15.55. A Villasanta vince Lorenzo Galli. Luca Ornago, sindaco uscente commenta prima della chiusura dello spoglio: «Questa vittoria (del candidato Lorenzo galli, cittadini per Villasanta) la sento anche mia. Continua il nostro progetto»

Cornate d’Adda cambia la maggioranza: vince Panzeri (centrosinistra)

Ore 15.52. Cornate d’Adda cambia la maggioranza: Andrea Panzeri (centrosinistra) avanti su Fabio Quadri (centrodestra). Terzo Crippa. Per Fabio Quadri (Centrodestra unito) 1.618 voti e 33.2%,

per Andrea Panzeri di Insieme si può 2.444 voti e 50.13%, per Paolo Crippa di LibeRipartiamo 813 voti e 16.7%.

Barlassina cambia: il nuovo sindaco è Paolo Vintani (centrodestra)

Ore 15.50. I risultati definitivi a Barlassina: Vintani (centrodestra) è sindaco con 1629 voti, Morisi 1221, Trenta 419

A Lesmo vince Sara Dossola, Lesmo Amica continua

Ore 15.47. Sara Dossola nuovo sindaco di Lesmo: non cambia la maggioranza, vince Lesmo Amica. È il primo sindaco donna in paese.

Ore 15.40. Nelle Groane sono tre i comuni al voto: i primi risultati degli scrutini indicano a Ceriano Laghetto Dante Cattaneo in testa per Lega e Fratelli d’Italia su Massimiliano Occa della lista di centrosinistra Orizzonte Comune; a Misinto è Matteo Piuri del centrodestra ad avere la meglio per ora su Antonio Salerno di Insieme per Misinto; a Solaro invece Nilde Moretti del centrosinistra è in vantaggio su Dino Puzzello del centrodestra.

A Barlassina Paolo Vintani Barlassina tradizione e futuro (centrodestra) avanti con margine. Il commento del deputato di Forza Italia, Fabrizio Sala.

Ore 15.37. A Muggiò si attendono ancora i primi dati ufficiali. Da quanto trapela, sembra un corso in testa a testa tra Michele Messina e Anna Franzoni e sembrano buoni anche i risultati di Civica Zanantoni e Buon Senso.

Ore 15.35. A Sovico è in vantaggio con buon margine la sindaca uscente Barbara Magni sullo sfidante Corrado Villa di Sovico Progressista.

A Caponago Mauro Pollastri, candidato del centrodestra per la lista “Svolta per Caponago”, è in vantaggio sul sindaco uscente Monica Buzzini (Rinnovam3nto).

Veduggio con Colzano conferma Luigi Dittonghi

Ore 15.30. A Veduggio con Colzano il sindaco uscente Luigi Dittonghi (centrodestra) è stato confermato con il 68 per cento di preferenze. «Sono molto soddisfatto del risultato – ha dichiarato – Amministrare non è sempre facile e a volte occorre prendere decisioni impopolari che non piacciono a tutti».

Bellusco continua con Mauro Colombo

Ore 15.29. Manca una sezione a Bellusco ma è netta la riconferma del sindaco Mauro Colombo di Progetto Democratico e Popolare con un risultato che supera il 60 per cento sullo sfidante Maurizio Mauro di CambiAmo Bellusco. Il dato finale dirà 78,70% delle preferenze.

Bellusco elezioni

Ore 15.18. A Giussano il sindaco uscente Marco Citterio dopo 3 sezioni scrutinate (su 22) ha il 73,7%dei consensi

Ore 15.15. A Villasanta scrutinate 6 sezioni su 10: in testa Lorenzo Galli di Cittadini per Villasanta espressione della giunta uscente. Risultato clamoroso dell’esordiente Io scelgo con la candidata Gaia Carretta, che insegue una presenza di rilievo nella minoranza in consiglio.

Villasanta Lorenzo Galli conta i voti

Albiate: eletta Vanessa Gallo

Ore 15.14. Arriva da Albiate il primo risultato ufficiale: Vanessa Gallo, candidata della coalizione di centrosinistra Uniti Per Albiate, ha un vantaggio ormai incolmabile sugli avversari Volpi (Lega) e Usai (Fdi-FI) ed è il primo sindaco donna del paese. Il sindaco uscente Giulio Redaelli la attende per una stretta di mano e il passaggio di consegne.

Ore 14.55. Ad Albiate dopo due sezioni (su cinque) è in vantaggio Vanessa Gallo del centrosinistra sugli sfidanti Usai (coalizione con Forza Italia e Fdi) e Volpi (Lega)

Ore 14.49. Prime schede a Ceriano Laghetto: testa a testa Cattaneo (Lega-Fdi) con Occa (Orizzonte Comune)

Ore 14.40. Il trend di Usmate Velate è confermato anche alla sezione 8: 293 voti Vimercati, 241 Mandelli. Più equilibrio alla sezione 3: 255 Vimercati, 253 Mandelli. Dopo tre sezioni (su nove) scrutinate lo sfidante del centrodestra è in vantaggio.

È iniziato lo spoglio nei Comuni. Un primo dato arriva da Usmate Velate, dove la campagna elettorale è stata piuttosto aspra: il risultato della sezione 2 dice 206 voti Stefano Vimercati (Centrodestra) e 171 per la sindaca uscente Lisa Mandelli.