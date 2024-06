Elezioni comunali, a Giussano Marco Citterio fa il pieno: ancora sindaco con il 74% dei voti

Un plebiscito a Giussano per il sindaco uscente di centrodestra Marco Citterio che ottiene addirittura il 74% delle preferenze (8.684 voti). Nulla da fare per il contendente alla poltrona di primo cittadino, Pierluigi Elli (Pd-Servire Giussano) che non va oltre il 25,61%.

A Giussano Citterio ancora sindaco: alla coalizione 12 seggi su 15

Alla coalizione di Citterio (Fratelli d’Italia – Forza Italia Ppe – Citterio Sindaco Lega e Progetto Giussano) vanno complessivamente 12 seggi contro i 3 spettanti al Pd.

Al primo cittadino riconfermato sono andati subito i complimenti di alcuni cittadini giunti in aula consiliare a seguire lo spoglio dei voti in diretta.