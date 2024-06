Elezioni europee, risultati Monza e Brianza: Fdi davanti al Pd, terza Forza Italia. Le preferenze dei brianzoli

La fotografia delle Europee a Monza e Brianza rispecchia solo in parte quella nazionale: qui Fratelli d’Italia è primo partito davanti al Partito democratico. Ma terza è Forza Italia davanti alla Lega e un’Alleanza Verdi Sinistra che arriva davanti al Movimento 5 Stelle.

Elezioni europee, la fotografia del voto in Italia

A livello nazionale il partito di Giorgia Meloni si è confermato (e rafforzato) col 28,9% delle preferenze del 49,49% degli italiani andati a votare (precedente era stato 56,09). Si traduce in oltre 6.600.000 preferenze a scrutinio non ancora completato.

Per il Pd il 24,5% dei voti (5.510.000). In entrambi i casi Giorgia Meloni e Elly Schlein hanno espresso la loro soddisfazione: “L’unico partito di governo che si è rafforzato”, ha detto il presidente del Consiglio, “Noi, l’alternativa” ha fatto eco la segretaria del Pd, che si è sentita anche prendere in prestito da Meloni – riveduta e corretta – la famosa citazione di Lisa Levenstein: “Ci hanno visti arrivare ma non sono stati in grado di fermarci”, ha detto la prima.

Terzo partito in Italia il M5 Stelle col 9.98% (in calo), mentre sale Forza Italia che è al 9,68 e ha sorpassato la Lega (9.07) consolidandosi come seconda forza del centrodestra. Sesta Alleanza Verdi Sinistra oltre il 6%.

Elezioni europee, il voto in provincia di Monza e Brianza

Monza e Brianza ha votato Fratelli d’Italia col 31,22 per cento dei voti (54,07% l’affluenza, -10 punti dal dato precedente). Per il partito sono 113.446 voti a scrutinio completato.

Segue il Pd con 22,92% dei voti (83.282), cresce ancora Forza Italia che sale all’11,05% (40.144). La Lega raccogie il 10,59% dei voti (38.481), balzo di Alleanza verdi Sinistra al 7,07% (25.675).

Elezioni europee, il voto in provincia di Monza e Brianza: le preferenze

I brianzoli hanno votato “Giorgia” premiando Meloni con 37.216 preferenze, seguono la brianzola Eleonora Frigerio con 4.919 voti e Mario Mantovani (4.434).

Nel Pd Cecilia Strada ha raccolto 16.952 voti, poi Giorgio Gori (12.121) e Fabio Pizzul (5.112).

Per Forza Italia sbanca Antonio Tajani (7.274), davanti a Letizia Moratti (4.121) e Massimiliano Salini (3.715). Sono 1.646 le preferenze raccolte dal limbiatese Giuseppe Romeo.

E 338 preferenze per Marco Reguzzoni che proprio alla vigilia del voto aveva ricevuto l’appoggio di Umberto Bossi.

Nella Lega 10.606 voti per il generale Vannacci, 5.235 per Silvia Sardone e 2.650 per Isabella Tovaglieri. Sono 660 le preferenze per la sindaca di Seveso, Alessia Borroni.

Nel balzo di Alleanza Verdi Sinistra sono 7.348 le preferenze raccolte da Ilaria Salis, la maestra monzese che sta scontando i domiciliari in Ungheria in attesa di processo, 2.304 per Mimmo Lucano già sindaco di Riace e 2.102 voti per l’assessore di Monza Arianna Bettin.

Nel Movimento 5 Stelle 987 voti per Gaetano Pedullà, 888 per Maria Angela Danzì e 471 per Daniela Gobbo di Varedo.

Nella coalizione Libertà (0,75%) 402 voti per l’ex assessore monzese Desirée Merlini, davanti a Cateno De Luca (304).