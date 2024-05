Elezioni europee: chi sono i candidati brianzoli, da Salis e Bettin a Borroni, Frigerio e Gobbo “detta” Varedo

Non sono molti, e del resto tanti non lo sono mai stati, i candidati brianzoli alle europee dell’8 e 9 giugno. A scorrere gli elenchi già pubblicati quasi tutti sembrano destinati a correre per spirito di servizio, per portare voti al proprio partito: non è, però, il caso di Ilaria Salis, l’insegnante monzese detenuta da oltre un anno in Ungheria in condizioni indegne, capolista dell’Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord Ovest, in cerca dell’elezione che, grazie all’immunità parlamentare, potrebbe garantirle la scarcerazione.

La maestra, accusata di aver partecipato all’aggressione di alcuni nazifascisti durante una manifestazione, per arrivare a Bruxelles dovrà sperare, oltre che nelle preferenze, nel buon risultato della formazione che molti sondaggi danno alla soglia del 4%, il limite che i partiti in lizza in Italia dovranno sfondare per ottenere almeno un seggio. Per lei farà campagna il papà Roberto.

Ilaria Salis Monza Arianna Bettin

L’Alleanza Verdi Sinistra schiera anche l’assessora monzese alla Cultura Arianna Bettin, esponente della lista civica LabMonza: «Crediamo in un’Europa più giusta – commentano i responsabili della formazione – che possa contribuire a una transizione ecologica rapida e che possa redistribuire le risorse per il welfare a discapito dei paradisi fiscali, capace di accogliere e di integrare, antifascista, che tuteli i diritti delle donne, della comunità lgbtqia+ e dei detenuti».

Elezioni europee: chi sono i candidati brianzoli, la Lega

Punta su una brianzola anche la Lega: la sindaca di Seveso Alessia Borroni che dovrà vedersela con le eurodeputate uscenti Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri. Sul nostro territorio dovrebbe conquistare parecchi consensi anche l’altro uscente Angelo Ciocca che potrebbe essere incalzato dall’assessore lombardo all’università Alessandro Fermi.

«La candidatura di Alessia Borroni – afferma il segretario provinciale Andrea Villa – è un riconoscimento per l’intera Brianza: in Lombardia dopo Bergamo e Brescia siamo la provincia con più militanti. Abbiamo, inoltre, tanti sindaci che lavorano da anni e conoscono il territorio».

Seveso sindaco Alessia Borroni Eleonora Frigerio

Elezioni europee: chi sono i candidati brianzoli, Fratelli d’Italia

In Fratelli d’Italia si conta la corsa della caratese Eleonora Frigerio in una lista con parecchi nomi di peso tra cui gli uscenti Carlo Fidanza e Vincenzo Sofo, l’ex vicepresidente della Regione Mario Mantovani e la sottosegretaria del Pirellone Lara Magoni.

Elezioni europee: chi sono i candidati brianzoli, Forza Italia

Nella lista di Forza Italia la Brianza sarà rappresentata dal limbiatese Giuseppe Romeo: gli azzurri, che puntano a superare il 10% a livello nazionale, nella circoscrizione Nord Ovest schierano il ministro degli esteri Antonio Tajani, l’ex vicepresidente della Regione Letizia Moratti e l’eurodeputato uscente Massimiliano Salini.

Elezioni europee: chi sono i candidati brianzoli, M5S e Civici in Movimento

Il Movimento 5 Stelle cercherà consensi con la varedese Daniela Gobbo (detta Daniela Varedo, per stare sull’onda dei “detti” che sta impazzando a livello nazionale) e il seregnese Luca Colombo.

Varedo – Daniela Gobbo Monza Desire Merlini

La ex assessora monzese alle politiche sociali Désirée Merlini rappresenta i “Civici in movimento” nella coalizione Libertà varata dal sindaco di Taormina Cateno De Luca con l’obiettivo di superare il 4%.

Elezioni europee: chi sono i candidati brianzoli, il Pd (senza nomi del territorio)

Il Pd brianzolo, privo di un candidato del territorio, potrebbe convogliare le preferenze sulla capolista Cecilia Strada, sui milanesi Pierfrancesco Maran ed Emanuele Fiano, sull’ex capogruppo in Regione Fabio Pizzul, su Patrizia Toia sul sindaco di Bergamo Giorgio Gori, sugli uscenti Irene Tinagli e Brando Benifei.