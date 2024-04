Elezioni europee: Alleanza Verdi e Sinistra candida Ilaria Salis, detenuta in Ungheria

Ilaria Salis, l’insegnante monzese detenuta da oltre un anno in Ungheria in condizioni degradanti in attesa del processo, sarà candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella lista dell’Alleanza Verdi e Sinistra: la sua corsa, nell’aria da alcune settimane, è stata ufficializzata giovedì 18 aprile da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i due leader della formazione.

Elezioni europee: Alleanza Verdi e Sinistra candida Ilaria Salis, decisione in accordo col papà

Obiettivo della mossa, che Avs ha preso «d’accordo con il papà» Roberto, è l’elezione di Ilaria a Bruxelles: a quel punto, grazie alla immunità da europarlamentare, dovrebbe essere scarcerata e attendere il processo in libertà.

La trentanovenne monzese, accusata di aver partecipato all’aggressione di alcuni esponenti nazifascisti durante una manifestazione, potrebbe essere la capolista di Avs nella circoscrizione Nord Ovest che comprende la Lombardia. Nei giorni scorsi è stata ventilata una sua candidatura con il Pd, poi non andata in porto.

Elezioni europee: Alleanza Verdi e Sinistra candida Ilaria Salis, le parole di Bonelli e Fratoianni e di Giorgia Meloni

Bonelli e Fratoianni auspicano che intorno all’insegnante «si possa generare una grande e generosa battaglia affinché l’Unione Europea difenda i principi dello stato di diritto e riaffermi l’inviolabilità dei diritti umani fondamentali su tutto il suo territorio e in ognuno degli stati membri».

«Non credo cambi nulla rispetto al lavoro che il Governo sta facendo» ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che da mesi afferma che la «politicizzazione» del caso rischia di non favorire la scarcerazione della monzese.