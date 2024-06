Elezioni 2024: la diretta di domenica 9 giugno dai seggi della Brianza

Urne aperte dalle 7 alle 23 per la domenica che chiude il weekend di elezioni Europee e, in provincia di Monza e Brianza, per l’elezione di 31 sindaci con rinnovo dei consigli comunali. La giornata di sabato 8 giugno si è chiusa con un’affluenza al 18,98% per le comunali e al 15,4% per le Europee.

L’aggiornamento del dato della domenica è previsto alle 12, alle 19 e alla chiusura delle votazioni.

Poi nei seggi si procederà con lo spoglio delle Europee, dalle 14 di lunedì 10 giugno lo scrutinio dei sindaci.

Elezioni: seggi riaperti in tutta la Brianza

Lesmo, ore 10: la candidata sindaco Sara Dossola, sostenuta da Lesmo Amica, con alcuni componenti della sua lista

Paderno Dugnano, ore 9.55: protesta del candidato sindaco Mauro De Simone (“Alleanza per Paderno De Simone Sindaco”), che ha scritto alla prefettura, per segnalare come il fac simile della scheda elettorale sulla pagina web del Comune di Paderno Dugnano fosse sbagliato, in tema di posizioni di simboli e candidati. «Abbiamo indicato di votare il simbolo in alto a sinistra ed invece eravamo da un’altra parte» il suo commento.

Lesmo, ore 9.45: il candidato sindaco Marco Desiderati (lista “Insieme si può Fare”) con alcuni componenti della sua lista

Agrate, ore 9.25: il candidato sindaco Luigi Porta, sostenuto dalla lista civica Agratese alle urne

Paderno Dugnano, ore 9.10: la candidata sindaco Laura Bassanetti di Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano al voto.

Bovisio Masciago, ore 9.05: il candidato sindaco Paolo Bosisio, sostenuto dal centrosinistra, alle urne.

Bovisio Masciago, ore 9: il candidato sindaco Luca Ricci del Psi ha votato.

Lesmo, ore 8.30: la candidata sindaco Sara Dossola di Lesmo Amica al voto.

Lesmo, ore 8.25: la candidata sindaco Laura Confalonieri di Fratelli d’Italia al voto nel pomeriggio di sabato 8 giugno.

Brianza, ore 7: alle 7 di domenica 9 giugno, è ripresa l’attività di voto in tutti i seggi della Brianza. I Comuni della Provincia sono chiamati alle urne per le elezioni europee, ma l’attesa è soprattutto per le amministrative che decideranno trentuno nuovi sindaci.