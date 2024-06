Elezioni europee e per il rinnovo di 31 sindaci in Brianza: seggi aperti sabato dalle 15 alle 23 e dalle 7 di domenica

Nel fine settimana urne aperte per le europee e le amministrative di 31 comuni brianzoli. I seggi apriranno sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23: subito dopo inizierà lo spoglio delle schede per le europee mentre lo scrutinio per i sindaci comincerà lunedì alle 14.

Elezioni europee, i cittadini brianzoli potranno scegliere tra i candidati di dodici formazioni

A Monza e in Brianza, come in tutta la circoscrizione Nord Ovest che comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, i cittadini potranno scegliere i futuri eurodeputati tra i candidati di dodici formazioni ovvero, secondo l’ordine del sorteggio ufficiale, Lega, Stati Uniti d’Europa, Pace terra dignità, Azione-Siamo Europei, Alternativa Popolare, Libertà, Rassemblement Valdotain, Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d’Italia.

Elezioni europee, si potranno esprimere fino a tre preferenze

Gli elettori dovranno barrare il simbolo prescelto e potranno esprimere fino a tre preferenze purché assegnate a candidati di genere diverso. I brianzoli in lizza non sono molti: nella fila di Alleanza Verdi Sinistra ci sono l’assessora monzese alla cultura Arianna Bettin e Ilaria Salis, agli arresti domiciliari in Ungheria in attesa del processo in cui è accusata di aver partecipato al pestaggio di militanti neonazisti mentre nell’aggregazione Libertà guidata dal sindaco di Taormina Cateno De Luca c’è l’ex assessora ai servizi sociali Désirée Merlini.

La Lega schiera la sindaca di Seveso Alessia Borroni, Fratelli d’Italia la caratese Eleonora Frigerio, Forza Italia il limbiatese Giuseppe Romeo, i pentastellati puntano sulla varedese Daniela Gobbo e su Luca Colombo di Seregno. Non ci sono, invece, esponenti locali nel Pd.