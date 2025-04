Si terranno martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Albiate, suo paese di nascita, i funerali di Adriano Colombo, il sub che ha perso la vita nelle acque del lago di Lecco nel primo pomeriggio di sabato 5 aprile. Il brianzolo, intorno alle 13, avrebbe azionato il pallone di segnalazione ed è risalito senza effettuare le soste di decompressione. Quando i soccorsi sono intervenuti non appena lanciato l’allarme, l’uomo era già in arresto cardiocircolatorio. La corsa all’ospedale di Lecco e le cure prestate sono purtroppo risultate vane. L’albiatese è deceduto.

Ad Albiate i funerali di Adriano Colombo, sub esperto morto nel lago di Como

Adriano Colombo, 64 anni, era un grande appassionato di immersioni, ma soprattutto dive master, vice presidente dell’associazione Just Diver – Academy Diving School. “Da sempre appassionato del mare e di tutto ciò che ruota intorno ad esso, aveva iniziato ad andare sott’acqua all’età di 15 anni”, racconta il suo curriculum sportivo. Nel 1999 aveva conseguito il brevetto Open Water.

Sposato e con una figlia, ad Albiate era conosciuto per l’attività di famiglia in quanto il padre è stato un noto elettricista del paese. Dal carattere gioviale, sempre molto disponibile con tutti, sabato aveva deciso di recarsi a Moregallo con un amico, anch’egli esperto sub. Poi la tragedia.