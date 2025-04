Malore nel lago di Lecco, morto il sub Adriano Colombo di Albiate

Tragedia nelle acque del lago di Lecco: muore l’albiatese Adriano Colombo. Sub esperto, di 63 anni, si era immerso nella zona di Rapa Nui, nel territorio di Mandello del Lario.

Malore nel lago di Lecco, l’allarme per il sub di Albiate e i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 13 di sabato 5 aprile con la richiesta di soccorso per due subacquei in difficoltà; sul posto sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Bresso e Villa Guardia. Le operazioni di soccorso hanno visto la mobilitazione via terra di un’automedica, un’ambulanza del soccorso Bellanese e un mezzo dei volontari del soccorso di Calolziocorte. Presenti anche carabinieri del comando di Lecco e i vigili del fuoco.

Il 63enne è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Lecco, dove è deceduto nel tardo pomeriggio. L’altro sub, amico di Colombo, non ha invece riportato gravi conseguenze.

Malore nel lago di Lecco, è successo nella zona di Moregallo

La zona di Rapa Nui si trova nella zona di Moregallo dove molti appassionati di immersioni svolgono attività, ma che è tristemente nota per aver registrato negli anni diverse tragedie. Le autorità competenti ora accerteranno le cause precise dell’incidente, valutando se il malore fatale sia stato provocato da problemi tecnici o da altri fattori specifici legati all’immersione. Adriano Colombo risiedeva ad Albiate, “una persona gentile e generosa”, così lo descrivono gli amici che condividono la stessa passione per le immersioni.