L’associazione Salute donna ha già messo in vendita i biglietti per il concerto benefico “Festa della mamma – Una canzone per te”, organizzato dall’associazione di volontariato nata nel 1994 e impegnata nella lotta contro il cancro in particolare per le donne.

Salute donna, concerto benefico per la Festa della mamma: sul palco la Radio Eros Band

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto agli arredi della sala d’attesa del reparto risonanza magnetica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, e si contribuirà alla raccolta fondi per garantire la presenza di una psiconcologa al reparto di oncologia dell’ospedale Luigi Sacco. L’appuntamento è l’8 maggio alle 20.30 al cineteatro San Luigi di Concorezzo, dove si esibiranno la Radio Eros band, il cabarettista Beppe Altissimi e Annalisa Beretta, concorrente a The Voice Senior 2023. Per prenotazione biglietti è possibile inviare una mail a info@salutedonnaonlus.it.