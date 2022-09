Sull’auto intestata a un milanese (che ne ha altre sessanta) con la cocaina: arrestato a Besana

Al volante di un’auto intestata a un 51enne di Milano, che ne ha per le strade altre sessanta, e con in tasca della cocaina e 600 euro. E’ finito nei guai un 24enne marocchino fermato martedì 27 settembre nel pomeriggio a Besana in Brianza dai carabinieri della locale stazione. I militari, durante un servizio di pattugliamento, mentre percorrevano via Giovanni Antonio Boltraffio, si sono improvvisamente trovati davanti, in contromano, una Fiat Punto con a bordo due individui giunta da via Vecellio. La pattuglia ha immediatamente bloccato l’auto e proceduto a un controllo degli occupanti.

Besana, sull’auto contromano con la cocaina: incensurato arrestato per spaccio

Il 24enne marocchino alla guida è risultato regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, incensurato ma addosso, in una tasca, aveva nove dosi di cocaina per 9,5 grammi, 600 euro in contanti e un bilancino di precisione e per questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da accertamenti pare che il passeggero, un 41enne residente comasco, già noto alle forze dell’ordine, fosse un cliente pronto ad acquistare una dose.

Besana, in auto con la cocaina: denunciato l’intestatario della vettura

Quanto all‘intestatario dell’auto, il 51enne milanese, “risultato fittiziamente intestatario di oltre 60 autovetture” dicono dall’Arma, è stato sanzionato e denunciato in stato di libertà mentre il veicolo è stato sequestrato penalmente e ne verrà avviata la cancellazione dal pubblico registro.