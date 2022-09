Seregno: maxi operazione antidroga, identificati 6 ragazzi

Nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, allo skate park di Seregno, con un intervento coordinato della Polizia Locale e di quella della provincia di Monza e Brianza e l’ausilio delle unità cinofile del corpo di Polizia Locale di Milano, è stato predisposto un imponente dispositivo di controllo dell’intera area finalizzato al contrasto della circolazione di sostanze stupefacenti che ha visto impegnati circa 20 uomini a partire dalle 16.

Seregno: maxi operazione antidroga e il lavoro della Polizia Locale

Dopo aver circondato l’intera area, al fine di evitare l’allontanamento furtivo di soggetti pericolosi, una prima aliquota di operatori in borghese ha monitorato la zona individuando eventuali soggetti sospetti. Successivamente le unità cinofile ed il personale in uniforme hanno provveduto al puntuale controllo di tutti i presenti. In esito alle attività venivano identificati cinque ragazzi in possesso di sostanze stupefacenti ai quali veniva contestato l’illecito di detenzione per consumo personale di sostanze stupefacenti e venivano segnalati alla Prefettura, mentre veniva rintracciato un minore, italiano di 17 anni, in possesso di circa 50 grammi di cannabis detenuta nello zaino personale che veniva deferito all’autorità giudiziaria per spaccio. Lo stupefacente veniva sequestrato. Particolare apprezzamento è stato espresso dai residenti della zona e dalla amministrazione per l’eccellente risultato conseguito in una operazione estremamente complessa, data l’ampiezza dell’area oggetto di intervento. Il lavoro meticoloso e costante del personale del nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria del corpo cittadino, nonché dell’intero reparto mobile, è dimostrazione dell’importante ruolo rivestito dalla Polizia Locale sul territorio, raccogliendo i frutti di un lavoro impegnativo che ha interessato l’intero corpo negli ultimi due anni.

Seregno: maxi operazione antidroga e la soddisfazione di Zorzetto

“Con questa bella operazione– ha detto il comandate della Polizia Locale Maurizio Zorzetto- che mi rende molto fiero dei miei ragazzi, orgoglioso di essere il loro comandante, e ripaga gli sforzi di questi due anni intensi di lavoro a Seregno, i miei uomini hanno voluto regalarmi il miglior saluto che potessi mai ricevere proprio nel mio ultimo giorno di servizio attivo a Seregno. Lunedì e martedì prossimo in realtà mi dedicherò a liberare l’ufficio ed ai saluti di rito”