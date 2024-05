Stop alla guerra: il “treno per Gaza” ferma a Carnate e Monza

Si chiama “Un treno per Gaza” la nuova iniziativa promossa per chiedere l’immediato cessate il fuoco in Palestina. Una manifestazione promossa dal coordinamento lecchese Stop al genocidio, che farà tappa anche in Brianza.

Stop alla guerra: il “treno per Gaza” a Carnate e Monza, venerdì 31 maggio dalle 17

Venerdì 31 maggio i manifestanti si danno appuntamento in contemporanea nelle stazioni di Lecco, Calolziocorte, Cernusco, Osnago, Carnate e Monza. Il treno in partenza dalla stazione di Lecco alle 17 attraverserà tutte le stazioni e arriverà a Monza alle 19. Qui a partire dalle 17.30 saranno presenti in piazza Castello, di lato alla stazione ferroviaria, i manifestanti monzesi tra cui i ragazzi del Foa Boccaccio, che hanno aderito all’iniziativa, e i volontari che da mesi manifestano ogni sabato in silenzio per chiedere il cessate il fuoco immediato.

Stop alla guerra: il “treno per Gaza” a Carnate e Monza, «un’iniziativa congiunta e in contemporanea di protesta e sensibilizzazione»

«Il massacro di civili nella striscia di Gaza continua ad aumentare in termini di proporzioni e brutalità. Il numero delle vittime è di oltre 36.000 persone dall’inizio del conflitto, di cui la maggioranza sono donne e bambini – spiegano gli organizzatori della manifestazione – La popolazione palestinese è ormai allo stremo, pressata da un attacco militare da cielo e da terra, in condizioni igienico sanitarie devastanti. Davanti a questa situazione emergenziale abbiamo deciso di organizzare un’iniziativa congiunta e in contemporanea di protesta e sensibilizzazione».

Nelle stazioni indicate, dove si fermerà il treno, si terranno presidi e i manifestanti esporranno uno striscione con la scritta “stop al genocidio”.