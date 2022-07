Sms della banca con errori di ortografia, tentata truffa a Lentate

La truffa corre sul cellulare e se non fosse stata per qualche errore d’ortografia di troppo nel testo del messaggio la vicenda che ha visto protagonista una giovane lentatese avrebbe potuto avere un esito sicuramente peggiore. A finire denunciati alla polizia postale e segnalati alla banca di competenza i tentativi di truffa messi in atto nei giorni scorsi.

La giovane di Lentate: “un link sul cellulare, chiedevano nome utente e password per pagare 251 euro”

“Voglio mettere tutti in guardia perché il link che mi è arrivato sul cellulare tramite un tradizionale sms è fatto veramente bene. Ricorda esattamente l’home banking della la mia banca – ha raccontato la giovane che ha voluto rimanere anonima ma informare tutti di fare attenzione – Non è la prima volta che mi capita ma sul cellulare con un sms non mi era mai successo: già qualche mail ma anche su whatsapp mi era già successo. La cosa che mi ha lasciato stupito è come riescano a riprodurre esattamente la home page del sito della banca. Il messaggio parlava di una spesa di 251,70 euro e di mettere utente e password”.

La giovane lentatese: “mancano un apostrofo e un paio di accenti”

A far scattare i primi sospetti il messaggio di testo che aveva qualche errore ortografico di troppo. “Mancavano un apostrofo e un paio di accenti. Forse persone straniere – ha ipotizzato la vittima – Anche l’indirizzo mail che rimanda al sito della banca non è quello ufficiale ma molto simile. Io non ci ho pensato due volte e ho mandato compilato il format on line della polizia postale per denunciare l’accaduto oltre ad aver fatto una segnalazione anche alla mia filiale di Seregno”.