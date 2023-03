Si ribalta con la sua Lancia sulla rampa della superstrada Milano-Meda: ferito un 21enne

E’ stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo un automobilista 21enne che mercoledì 29 marzo in serata si è ribaltato con la sua Lancia Y sulla rampa della superstrada Milano-Meda, a Meda, affrontando una curva, dopo aver schivato per poco un’altra vettura. A dare l’allarme facendo scattare la macchina dei soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, in codice rosso, si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense oltre che i vigili del fuoco volontari di Seregno con una autopompa e i carabinieri di Meda.

Si ribalta a Meda, portato al pronto soccorso di Desio

Unico coinvolto, il 21enne, all’arrivo dei soccorsi, era già all’esterno della vettura. Sempre cosciente, dopo una valutazione sul posto da parte degli operatori dell’ambulanza, è stato indirizzato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice giallo per gli accertamenti del caso. Lo svincolo è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi, oltre che la rimozione della vettura incidentata, con inevitabili disagi alla circolazione.