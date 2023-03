Grave incidente ad Arcore, un motociclista finisce in ospedale

Grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 marzo su via Gilera ad Arcore, ferito un motociclista. Verso le 13.30 un’autovettura ha travolto un centauro in sorpasso all’altezza della tabaccheria Frisa, poco prima del semaforo di Bernate. Apparentemente, il conducente di un Peugeot bianca, un arcorese di 50 anni, che si stava dirigendo in direzione Usmate-Velate, non si sarebbe accorto di un motociclista in sorpasso, con il quale avrebbe poi avuto un violento scontro.

Grave incidente ad Arcore e l’arrivo dei soccorsi

Mentre la Kawasaki sulla quale il motociclista era alla guida si è fermata a lato della carreggiata, l’uomo, di 55 anni, è stato sbalzato a poco più di un paio di metri di distanza. Allertati in codice rosso, si sono precipitati sul luogo dell’incidente un’ambulanza dell’AVSA di Cornate d’Adda, un’automedica e una pattuglia di polizia locale arcorese, ancora impegnata nei rilievi per determinare le cause dell’avvenuto. Una volta stabilizzate le condizioni del motociclista, che secondo dei testimoni è sempre rimasto sveglio e vigile, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate.