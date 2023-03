Scontro tra due auto a Bovisio, una Fiat Panda si ribalta

Sono ancora tutte da accertare le cause del ribaltamento di una Fiat Panda condotta da un 61enne, nella mattina di martedì a Bovisio Masciago. L’automobilista stava percorrendo corso Milano e a un certo punto è entrato in contatto con un’altra macchina di passaggio, il veicolo ha perso aderenza e si è ribaltato su un fianco.

La velocità non era particolarmente elevata, attorno alle 10.10 e con il traffico tipico di quel tratto di strada che dal centro cittadino conduce alla confluenza sulla rotonda della Comasina. Eppure dopo il contatto con una Ford Fiesta che precedeva nella stessa direzione, la Panda ha preso velocità e si è piegata su un lato, invadendo completamente la carreggiata. Per la vittima del tamponamento, la corsa si è conclusa contro un albero di quelli che separano corso Milano dal marciapiede, provocando danni importanti anche alla parte anteriore del veicolo.

Per qualche minuto si è temuto per l’incolumità del guidatore che ha tamponato, e all’arrivo dei vigili del fuoco di Monza e della Croce rossa di Paderno è stato estratto dal veicolo ancora coricato su un fianco e visitato sul posto per essere poi trasportato al San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto ai controlli del caso. In base ai primi accertamenti l’uomo sarebbe fuori pericolo, ma solo nei prossimi giorni sarà possibile escludere qualsiasi conseguenza derivata dai danni riportati nella carambola.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Desio che hanno fatto i rilievi del caso, che consentiranno di capire come la Panda abbia potuto rovesciarsi su un lato dopo avere urtato l’auto che precedeva. Nessun danno fisico per l’automobilista finito contro l’albero per il contraccolpo.