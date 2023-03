Monza, scontro tra tre auto in viale Brianza: tre feriti soccorsi in codice verde

Tre feriti soccorsi in codice verde attorno alle 18 di martedì 28 marzo a Monza, in viale Brianza, dopo uno scontro frontale-laterale tra tre auto in marcia. Coinvolte una Chevrolet, che avuto la peggio, con una ruota anteriore completamente fuoriuso, una Fiat e una Smart. Sulla dinamica ed eventuali responsabilità stanno indagando gli agenti della Polizia locale intervenuti insieme alle ambulanze con personale paramedico inviate dal 118.

Una conducente è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, un’altra, insieme a un passeggero minorenne a quello di Vimercate. L’accaduto ha determinato ovviamente conseguenze sul traffico con rallentamenti e code.