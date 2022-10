Seregno, a passeggio con due coltelli: “Li porto per autodifesa, non si sa mai”, denunciato

“Li porto con me per autodifesa, non si sa mai“. Così si è giustificato un 68enne denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Seregno per porto abusivo di arma bianca in quanto trovato in possesso di due coltelli a serramanico di 16 e 20 centimetri. Li aveva addosso mentre stava passeggiando per strada, nel quartiere “Lazzaretto”. I militari hanno proceduto al controllo dell’uomo, nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, dopo che, transitando nel quartiere l’hanno notato discutere animosamente con due donne affacciate da un balcone di una abitazione.

Passeggia a Seregno, ha due coltelli: carabinieri insospettiti

Durante le fasi dell’accertamento l’uomo, operaio, celibe, incensurato, sin da subito sarebbe apparso particolarmente agitato e restio a rispondere alle domande dei militari. Poi, nel prendere i documenti, ha aperto con molta attenzione un borsello che aveva a tracolla, come se stesse nascondendo qualcosa. I carabinieri hanno così deciso di perquisire il 68enne trovando nel suo borsello i due coltelli a serramanico, successivamente sequestrati, è hanno denunciato l’uomo in stato di libertà.