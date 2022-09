Mercedes a noleggio sparita trovata a Seregno grazie al gps: conducente arrestato per spaccio

Nell’auto a noleggio non restituita con cocaina, materiale da taglio dello stupefacente e 2.400 euro in contanti. E’ finito nei guai un 19enne di origine marocchina rintracciato giovedì 29 settembre nel pomeriggio a Seregno dai carabinieri grazia al gps montato sulla vettura, una Mercedes classe A. Il titolare dell’autonoleggio, una azienda di Napoli, aveva denunciato la sparizione della vettura, con l’accusa di appropriazione indebita in quanto non restituita dopo essere stata affittata il 27 agosto nelle adiacenze della stazione Centrale.

L’auto a noleggio sparita e trovata a Seregno: al volante 19enne con cocaina e 2.400 euro in contanti

I militari partenopei attraverso il geolocalizzatore sono arrivati a individuare la vettura a Seregno e hanno allertato i colleghi della Compagnia dell’Arma brianzola che si sono portati in via Aurelio Saffi dove hanno individuato la Classe A parcheggiata sul bordo strada con a bordo il 19enne e un connazionale di 25 anni. Una perquisizione veicolare ha consentito di trovare nascosti nella macchina 15 dosi di cocaina, 6 telefoni cellulari e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza, il tutto attribuibile al 19enne, trovato in possesso di 2.400 euro in contanti.

L’auto a noleggio sparita e trovata a Seregno: forse noleggiata da un prestanome

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in attesa di direttissima. Quanto all’auto noleggiato, il ragazzo, una volta che gli è stata trovata addosso la chiave d’accensione, ha detto che sarebbe stata noleggiata da un amico – verosimilmente un prestanome – che si sarebbe poi “dimenticato” di restituirla.